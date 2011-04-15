Дайджест газеты "Коммерсант" от 20 апреля 2017 года



ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМЫ

ВЛАДЕЛЬЦЫ КВАРТИР ЖДУТ ЛУЧШИХ ЦЕН



На вторичном рынке жилья в Москве риэлторы зафиксировали синдром разочарованного продавца: из-за заметного снижения цен многие владельцы квартир, пытавшиеся продать свою недвижимость, ушли с рынка в ожидании лучших времен. В результате объем выставленного на продажу массового жилья в первом квартале этого года начал сокращаться.





ВАЛЕРИЙ ЗОРЬКИН НАШЕЛ ЛИШНИЕ ПОЛНОМОЧИЯ У СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

ПО ПРОВЕРКЕ ЗАКОНОВ СУБЪЕКТОВ РФ



Вчера на Сенатских чтениях по административному праву в Конституционном суде (КС) председатель КС Валерий Зорькин предложил лишить суды общей юрисдикции полномочий рассматривать дела об оспаривании законов субъектов РФ. В таком случае проверять региональные законы на их соответствие федеральному законодательству сможет только КС. Это расширит полномочия КС, но может привести к усилению вмешательства федерального законодателя в компетенцию регионального, отмечают эксперты. При этом России необходим закон об административных процедурах, считают высокопоставленные юристы.





ПРОПАНОВ ГРОМАДЬЕ

К 2030 ГОДУ ДО 30% ДИЗТОПЛИВА ЗАМЕСТЯТ ГАЗОМ



Минтранс подготовил пятилетнюю программу развития газомоторного транспорта на 769,6 млрд руб., 163 млрд из них должен выделить федеральный бюджет. Половина бюджетных средств приходится на газовый автотранспорт, которому обещаны льготы по транспортному налогу, субсидии на производство техники и льготные парковки. Кроме того, за счет докапитализации ГТЛК и "Росагролизинга" предполагается также субсидировать лизинг газомоторных автомашин, локомотивов, судов и сельхозтехники.





ПОЛОСА НЕДОСТУПНОСТИ

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ШПД К ИНТЕРНЕТУ НЕ ВЫПОЛНЕНЫ



По итогам 2016 года государству не удалось выполнить собственные планы по увеличению доли россиян, имеющих возможность широкополосного доступа к интернету. Вместо заявленных 90% домохозяйств этот уровень ограничился 70,7%. С развитием мобильного интернета проводное подключение теряет экономическую целесообразность и остается лишь социальной задачей, считают эксперты.





МИКРОЗАЙМЫ ВЕРНУТ ПО ДОГОВОРУ

ПРОТИВ ОДНОСТОРОННИХ ДЕЙСТВИЙ МФО ВЫСТУПИЛ РОСПОТРЕБНАДЗОР



Заемщики микрофинансовых организаций (МФО) получили поддержку со стороны Роспотребнадзора, который выступил против одностороннего изменения способов погашения займов. Такая практика - распространенное явление, и отказываться от нее микрофинансисты не хотят, ссылаясь на риск внезапного прекращения отношений с контрагентами, принимающими платежи. Однако для заемщиков неожиданная смена способа погашения может быть чревата существенным ростом долга, отмечают эксперты, поддерживая Роспотребнадзор.





ДОНАЛЬД ТРАМП НЕ СДЕРЖАЛ ИНВЕСТИЦИЙ

УПРАВЛЯЮЩИЕ ВЫБИРАЮТ ЕВРОПУ



Неспособность президента США Дональда Трампа выполнить предвыборные обещания увеличила число пессимистов среди управляющих инвестиционными фондами. Инвесторы стали рекордными темпами с 2008 года сокращать вложения в акции американских компаний. В качестве альтернативы инвесторы выбирают акции компаний европейских и развивающихся стран. Исключением стал российский рынок, который также страдает от несбывшихся обещаний американского президента.





ЭКС-ЧИНОВНИК ПОСТРАДАЛ ЗА ЭТИКУ

ТОП-МЕНЕДЖЕР ОАО РЖД УВОЛЕН ПО ТРЕБОВАНИЮ ГЕНПРОКУРАТУРЫ



У чиновников, переходящих в госкомпании, могут возникнуть проблемы с работой. Как стало известно "Ъ", причиной недавнего увольнения топ-менеджера ОАО РЖД Павла Потапова после пяти месяцев работы стало представление Генпрокуратуры. Там посчитали, что экс-чиновник нарушил антикоррупционное законодательство, не согласовав свой переход в госкомпанию с поста заместителя главы Росимущества в рамках официальной процедуры. Теперь господин Потапов пытается оспорить увольнение в суде. Перспективы иска юристы предсказать не берутся, отмечая отсутствие широкой практики.





В КАРЕЛЬСКОМ ЩЕБНЕ НЕ НАШЛИ КОНКУРЕНЦИИ

ФГК ПОЖАЛОВАЛАСЬ В ФАС НА ПОСРЕДНИКА



Федеральная грузовая компания (ФГК) ОАО РЖД предприняла встречный ход после претензий властей Карелии. Регион жаловался в ФАС на дефицит вагонов для вывоза щебня. ФГК в свою очередь попросила ФАС возбудить антимонопольное дело против "Промнерудтранса" - местного посредника, привлекающего вагоны для перевозок щебня. Компания считает, что "Промнерудтранс" занимался "координацией экономической деятельности", ограничивающей конкуренцию, а власти региона лоббировали его интересы. Юристы не исключают обоснованность этих претензий.





BRUNSWICK RAIL ПРОДАЕТСЯ ДВАЖДЫ

ЗАЯВКУ НА ЕЕ ПОКУПКУ ПОДАЛ АЛЕКСАНДР ТЕРТЫЧНЫЙ



Экс-совладелец "Нефтетранссервиса" Александр Тертычный подал заявку на покупку 100% акций Brunswick Rail (BR), продажу которых на прошлой неделе ФАС согласовала другому покупателю - Amalgam Rail Ильи Беляева. Но господин Тертычный говорит, что его заявка превосходит по цене предложение Amalgam, составляя $32,5 млн. Вместе с тем в компании полагают, что процесс продажи Amalgam уже необратим, а источники "Ъ" говорят, что совет директоров уже согласовал сделку с Amalgam и интересантам следовало обращаться раньше.





В БАШКИРИЮ ЧЕРЕЗ ИРКУТСК

"ИНТЕР РАО" ПОКУПАЕТ ЭСКБ НА ДЕНЬГИ ОТ ПРОДАЖИ "ИРКУТСКЭНЕРГО"



Как выяснил "Ъ", "Интер РАО" попросило правительство скорректировать планы по распределению средств от продажи 40% "Иркутскэнерго": 4,1 млрд руб. предложено направить на прямой выкуп Энергетической сбытовой компании Башкортостана. Ранее энергохолдинг оформил сделку на дочерние компании. Это уже вторая покупка, которую "Интер РАО" профинансирует за счет средств от продажи доли в "Иркутскэнерго".





У ФОНДА ПОПЛЫЛ ПРОЦЕНТ

ЧИНОВНИКИ НАШЛИ НОВЫЙ СПОСОБ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ СТРОЕК ЗА СЧЕТ РЫНКА





Как стало известно "Ъ", власти рассматривают возможность отчислений со стороны застройщиков в компенсационный фонд, который должен будет достраивать жилье за девелоперами-банкротами, по дифференцированной ставке. Новая идея чиновников стала неожиданностью для компаний: они уже приготовились отчислять 1% от стоимости каждого договора долевого участия. Предлагаемая система может дестабилизировать рынок, так как в зоне риска окажутся мелкие застройщики, предупреждают участники рынка.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 20.04.2017