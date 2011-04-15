Дайджест газеты "Ведомости" от 20 апреля 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 20 апреля 2017 года.





ПРЕМЬЕРА ЛЬГОТЫ



Дмитрий Медведев всех удивил налоговой льготой. Это полная неожиданность и для бизнеса, и для чиновников. Она может лишить регионы доходов и инструмента конкуренции.



Правительство предлагает ввести общую инвестиционную льготу для всех компаний, вкладывающих в модернизацию, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в Госдуме: налог на прибыль снизится с 20 до 5%. Чтобы получить льготу, компании должны направлять деньги на реконструкцию и модернизацию оборудования и производства, объяснил он, тема уже обсуждалась с президентом.



Вопрос прорабатывается, лаконичен представитель Минэкономразвития. Минфин также работает над вопросом, как стимулировать вложения для роста инновационной продукции, сказал позже министр финансов Антон Силуанов. Комментарии бизнесменов и экспертов читайте на первой полосе.





РУНЕТУ ПРОПИСАНА БЛОКИРОВКА



Государство начинает борьбу с обходом блокировок запрещенных сайтов. Законопроект требует от анонимайзеров вести черные списки - или их самих заблокируют.



Роскомнадзор разработал законопроект, запрещающий использовать на территории России информационные системы и программы, позволяющие пользователям обходить блокировку сайтов с запрещенным контентом, рассказали несколько сотрудников интернет-компаний и подтвердил федеральный чиновник. По его словам, документ подготовлен по инициативе Совбеза, а его суть - обязать анонимайзеров и VPN-сервисы блокировать сайты из реестра запрещенных ресурсов.



Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский не смог прокомментировать инициативу. Ранее он рассказывал "Ведомостям", что ведомство неформально договаривается с владельцами анонимайзеров и VPN-сервисов: те подключаются к единому реестру и ограничивают доступ к запрещенным сайтам, фактически исполняя российский закон.





ВСТРЕЧАЮТСЯ НОВЫЙ И СТАРЫЙ ПОЛИС



Переход на натуральное возмещение в ОСАГО может столкнуться с неожиданной проблемой: не ясно, как урегулировать убыток от ДТП с участием владельцев старого и нового полисов.



С 28 апреля вступят в силу поправки в закон об ОСАГО: по договорам, заключенным с этого дня, страховщики будут компенсировать ущерб автомобилю, направляя его на ремонт за свой счет (натуральное возмещение). Но закон не уточняет, должны ли новые полисы быть у всех участников ДТП или достаточно одного. Участники рынка, регулятор, чиновники и эксперты разошлись во мнении, что делать в случае аварии с участием владельцев полисов ОСАГО, купленных до и после 28 апреля.



Замминистра финансов Алексей Моисеев затруднился это прокомментировать и посоветовал обратиться в Центробанк или Российский союз автостраховщиков (РСА, саморегулируемая организация, членство в которой обязательно для работы на рынке ОСАГО).Позиция РСА на сегодня не сформирована.





ТРАМП ЗАКРЫВАЕТ США ОТ РОССИЙСКОЙ СТАЛИ



Реализация указа президента США Дональда Трампа "Покупай американское" может привести к сокращению поставок российской стали в Америку.



Трамп подписал указ "Покупай американское" 18 апреля. Он предписывает госструктурам стараться увеличивать покупки произведенной в США продукции. Один из критериев, по которому определяется, является продукция произведенной в США или нет, - импортирован ли для нее полуфабрикат, в частности сляб, из которого производится стальной прокат.



Из этого указа следует, что если стальная продукция произведена в США из иностранных слябов, то она будет считаться импортной и не может быть использована для строительства объектов, которые полностью или частично финансируются на деньги федерального бюджета США, при наличии аналогичной американской продукции, говорят эксперты.





ПРОТИВООПУХОЛЕВАЯ ИНВЕСТИЦИЯ



Подмосковные онкологические центры будут строиться по концессионному соглашению с участием РФПИ.



Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и его партнеры из арабских суверенных фондов инвестируют в строительство и обслуживание онкологических центров, оснащенных позитронно-эмиссионными томографами (ПЭТ), в Московской области - в Подольске и Балашихе, рассказали "Ведомостям" источники.



20 апреля 2017 г., сказано на сайте Кремля, пройдет встреча президента России Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммеда аль-Нахайяна, будут обсуждаться в том числе инвестиционные связи.





"ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - ВЫВЕСТИ "ЖУКОВСКИЙ" НА БИРЖУ"



Председатель совета директоров Avia Solutions Group Гедиминас Жемялис рассказывает, когда группа окупит инвестиции в "Жуковский" и почему не интересуется региональными аэропортами, и объясняет, как компания пострадала от банкротства "Трансаэро".



Литовская Avia Solutions Group (ASG), которая вместе с "Ростехом" построила аэропорт "Жуковский", мало известна на российском авиатранспортном рынке. Как компания сдвинула с места давний проект четвертого московского аэропорта? Как получила в партнеры могущественную госкорпорацию? Последняя загадка: почему "Жуковский" получил статус регионального аэропорта, который дает ему большое преимущество над "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в сегменте международных перевозок. На эти вопросы в интервью "Ведомостям" ответил крупнейший бенефициар и председатель совета директоров ASG Гедиминас Жемялис.





ВЗЫСКАТЕЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО



Насколько эффективно работают судебные приставы?

Федеральная служба судебных приставов - относительно малоизвестное ведомство. Обычно человек вспоминает о его существовании, когда слышит очередную новость о том, как судебные приставы выселяют кого-то из квартиры, сносят незаконную постройку или арестовывают имущество. Работа в ФССП считается менее престижной, чем работа в суде, прокуратуре или полиции. При этом судебные приставы - важные люди, которые призваны обеспечивать принудительное исполнение судебных решений. В последнее время все чаще звучат критические голоса о том, что вся судебная система работает вхолостую из-за неэффективности судебных приставов. Организация или гражданин могут потратиться на госпошлину и адвоката, пройти через все стадии судебного процесса, получить решение в свою пользу, но в реальности не получить ничего. Насколько обоснована такая критика?





ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ТРАМПА



США усложняют правила получения рабочих виз и вводит префренции для американских производителей при госзакупках.



"Не позволим иностранным государствам отбирать наши рабочие месте и замещать наши товары своими", - сказал президент Дональд Трамп, подписав указ "Buy american. Hire americans". Курс на импортозамещение он объявил в городе Кеноша в штате Висконсин, относящемся к так называемому "ржавому поясу" Америки. С начала промышленной революции здесь было сконцентрировано сталелитейное производство. В 80-е годы прошлого века оно начало приходить в упадок из-за сокращения производства стали, автомобилей и продукции тяжелой промышленности.



Указ предписывает в различные сроки (от 60 до 220 дней) проанализировать законодательство и предложить изменения, в пользу использования американского сырья (касается стали, алюминия, цемента) и товаров, пересмотреть правила выдачи рабочих виз H-1B (неиммиграционная виза для квалифицированных работников), торговых соглашений.





НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ



Профактивисты чаще, чем другие работники, испытывают давление со стороны работодателей. Наиболее уязвимы активисты мелких первичных ячеек - с крупными работодатели стараются договариваться.



На днях активисты Межрегионального профсоюза работников автопрома (МПРА) в Петербурге и Ленинградской области распространили в СМИ письмо, в котором заявили, что руководство завода Ford Sollers во Всеволожске ждет серия судебных процессов с сотрудниками. МПРА считает, что от некоторых из них работодатель избавляется, потому что они члены профсоюза.



В целом по стране профактивисты чаще, чем другие работники, испытывают давление со стороны работодателей.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 20.04.2017