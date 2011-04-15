В ПФО будет активизирована работа по борьбе с мошенничеством в ОСАГО, РСА

В ПФО будет активизирована работа по борьбе с мошенничеством в ОСАГО. Об этом говорится в совместном пресс-релизе ВСС, РСА и НССО.



"Правоохранительные и другие органы власти примут меры по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере ОСАГО в Приволжском федеральном округе (ПФО)", - говорит президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, цитируемый в сообщении.



И.Юргенс и заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов приняли участие в межведомственном совещании руководителей правоохранительных органов ПФО, которое прошло в Нижнем Новгороде 19 апреля.



И.Юргенс сообщил, что по итогам совещания, которое провел заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев, будет принята резолюция, в которой даны рекомендации органам власти по усилению противодействия страховому мошенничеству.



"Страховое сообщество высказало на совещании свои предложения, которые, как рассчитываем, войдут в финальный текст. Одним из таковых является создание соответствующей межведомственной группы. Сухим остатком совещания, которое состоялось сегодня, являются жесткие указания всей вертикали правоохранительной и судебной системе заняться этой проблемой", - сказал И.Юргенс.



Правоохранители подтверждают, что в округе распространены факты фальсификации страховых случаев, завышения размера ущерба при ДТП, использования фиктивных бланков полисов, продолжил И.Юргенс. "Это негативно влияет на нормальную работу системы страхования в целом и формирует риски, связанные с получением преступных доходов. Постепенно автопосредничество и мошенничество в целом в страховании вышли на уровень организованной преступности. Объем этого теневого бизнеса по России оценивается в размере от 30 млрд рублей до 40 млрд руб. по итогам 2016 года, в том числе в ПФО в размере около 5 млрд руб. Это неслабый оборот, чтобы подпитывать теневой бизнес в серьезных масштабах", - сказал И.Юргенс.



Наиболее проблемными регионами в ПФО с точки зрения активности автоюристов являются Нижегородская, Ульяновская области, Татарстан, Башкортостан.



И.Юргенс напомнил, что это уже второе совещание в федеральном округе, первое состоялось в декабре в ЮФО. По его данным, достигнута договоренность о проведении межведомственных совещаний в каждом федеральном округе.



"AK&M" от 20.04.2017