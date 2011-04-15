Пассажиропоток аэропорта "Шереметьево" в первом квартале вырос на 16.8% до 8.133 млн

Пассажиропоток ОАО "Международный аэропорт Шереметьево" в первом квартале 2017 года составил 8.133 млн, что на 16.8% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом говорится в сообщении компании.



Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) увеличился на 15.4% до 3.667 млн, на международных (МВЛ) - на 17.9% до 4.466 млн. Общее количество трансферных пассажиров в аэропорту выросло на 5% до 1.5 млн.



Основной прирост пассажиропотока за этот период обеспечили авиакомпании "Аэрофлот", Nordwind, Pegas Fly, Royal Flight, China Southern, Smart Wings и Air Baltic.



В январе-марте 2017 года "Шереметьево" обеспечил выполнение 67.596 тыс. взлётно-посадочных операций (ВПО), что на 9.1% больше аналогичного показателя 2016 года.



В марте 2017 года пассажиропоток в аэропорту увеличился на 15.9% до 2.882 млн по сравнению с годом ранее. В том числе пассажиропоток на МВЛ вырос на 16.7% до 1.558 млн, на ВВЛ - на 15% до 1.324 млн. Количество ВПО увеличилось на 11.2% до 23.88 тыс.



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).



Пассажиропоток аэропорта в январе-феврале 2017 года составил 5.251 млн, что на 17.3% больше, чем за аналогичный период 2016 года.



"AK&M" от 20.04.2017