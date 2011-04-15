НПК ОВК намерена разместить на Московской бирже 33.33% допвыпуска акций объёмом 7.5 млрд руб.

ПАО "НПК "Объединённая вагонная компания" (НПК ОВК) намерено осуществить дополнительное публичное размещение (SPO) своих обыкновенных акций на Московской бирже. Как говорится в сообщении ОВК, всего планируется разместить до 2.5 млн акций (33.33% допвыпуска).



Начало размещения запланировано на конец апреля 2017 года. Совместными букраннерами выступят "Ренессанс Капитал", БКС, ИК "Ай Ти Инвест" и "Атон", брокером - АО "Открытие Брокер".



Выпуск, размещаемый по открытой подписке, включает 7.5 млн обыкновенных акций номиналом 1 руб. каждая. Цена размещения будет определена советом директоров компании позднее. Государственный регистрационный номер - 1-01-82031-Н от 7 февраля 2017 года. Преимущественное право приобретения ценных бумаг имеют акционеры эмитента.



Аудированная консолидированная финансовая отчетность НПК ОВК за 2016 год будет опубликована до начала размещения акций.



"ОВК как лидер отрасли и динамично-растущая компания вызывает интерес у рынка. Акции будут предложены широкому кругу инвесторов, включая институциональных и розничных. SPO позволит привлечь дополнительный капитал для реализации стратегических проектов и оптимизации долговой нагрузки, что будет способствовать дальнейшему росту финансовых показателей и рыночной стоимости ОВК", - отметил гендиректор компании Роман Савушкин.



ПАО "НПК "Объединённая вагонная компания" (ИНН 7705972791) было создано в 2012 году и является интегрированным железнодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения.



По итогам первого квартала 2017 года компания произвела 4.6 тыс. вагонов, что на 51% больше, чем за аналогичный период 2016 года. По состоянию на 1 апреля 2017 года парк в собственности НПК ОВК насчитывал 15 тыс. грузовых вагонов.



НПК ОВК располагает самой современной производственной базой в отрасли. Производственным центром компании является АО "Тихвинский вагоностроительный завод" (Ленинградская область), текущая производственная мощность которого составляет 16 тыс. инновационных вагонов (с расширением до 22 тыс. в 2016 году) и 30 тыс. комплектов вагонного литья в год. В состав железнодорожного холдинга НПК ОВК также входит ООО "НПЦ "Пружина", которое обеспечивает потребности компании в сверхпрочных пружинах для инновационных тележек, и собственный инжиниринговый центр. Сервисное направление НПК ОВК представлено сетью более чем из 40 сервисных центров в России, Казахстане и Беларуси.



Чистый убыток НПК ОВК по МСФО в первом полугодии сократился в 2.58 раза до 1.995 млрд руб. с 5.144 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка выросла на 38.2% до 23.533 млрд руб. с 17.028 млрд руб., операционная прибыль - в 8.32 раза до 2.747 млрд руб. с 330.131 млн руб., убыток до налогообложения уменьшился в 3.22 раза до 1.643 млрд руб. с 5.295 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль НПК ОВК по РСБУ в 2016 году увеличилась в 8.66 раза до 314.173 млн руб. с 36.259 млн руб. годом ранее. Выручка снизилась на 10.83% до 1.38 млрд руб. с 1.547 млрд руб., валовая прибыль и прибыль от продаж - на 20.31% до 165.433 млн руб. с 207.608 млн руб., прибыль до налогообложения выросла в 7.89 раза до 413.013 млн руб. с 52.329 млн руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"