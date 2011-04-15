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20/04/2017
11:27

Старт ТПК"Союз МС-04" запланирован 20 апреля с космодрома "Байконур"

Старт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-04" запланирован 20 апреля 2017 года в 10:13:43 MSK с площадки N 1 ("Гагаринский старт") космодрома "Байконур". Об этом сообщил Роскосмос.

С 07:30 MSK за заключительными подготовками на стартовом комплексе, пуском и стыковкой корабля со станцией можно наблюдать на online.roscosmos.ru: 07:30 - 10:30 MSK - подготовка ракеты-носителя, посадка космонавтов в транспортный пилотируемый корабль, пуск ракеты-носителя; 15:50 - 16:23 MSK - стыковка ТПК "Союз МС-04" с Международной космической станцией; 17:50 - 18:35 MSK - открытие переходных люков, встреча экипажей, первый телевизионный сеанс.

В составе экипажа корабля "Союз МС-04" члены длительной экспедиции МКС-51/52 - космонавт Роскосмоса Фёдор Юрчихин и астронавт NASA Джек Фишер. На борту Международной космической станции готовятся к встрече своих коллег Олег Новицкий (Роскосмос), Пегги Уитсон (NASA) и Тома Песке (ESA).

Сближение ТПК "Союз МС-04" со станцией и причаливание к исследовательскому модулю "Поиск" (МИМ2) планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ГОГУ РС МКС в ЦУП и российских членов экипажей транспортного корабля и станции.


"AK&M" от 20.04.2017
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