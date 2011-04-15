Мираторг инвестировал 594.5 млн руб. в новую свиноферму по воспроизводству высокоиндексных племенных хряков в Курской области. Об этом говорится в сообщении компании.



Так, холдинг запустил очередную площадку "Нуклеус - 3" по выращиванию чистопородных животных мощностью более тысячи голов в год в Курской области.



Агропромышленный холдинг "Мираторг" основан в 1995 году. Предприятия, входящие в состав холдинга, осуществляют полный цикл производства: от поля до прилавка. АПХ "Мираторг" предлагает своим клиентам широкий ассортимент различных видов продукции в основных продуктовых категориях: Vитамин (замороженные овощи, ягоды, грибы и смеси); Мираторг (замороженные полуфабрикаты из мяса птицы, лазанья и готовые блюда); Gurmama (мясные полуфабрикаты); Мираторг (охлаждённые мясные полуфабрикаты).





"AK&M" от 20.04.2017