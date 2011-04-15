АИЖК безвозмездно передаст жилищно-строительным кооперативам 68 га в Подмосковье

АИЖК безвозмездно передаст земельные участки в Московской области общей площадью 68.3 га жилищно-строительным кооперативам (ЖСК) "Авиаль" и "НИИП" для строительства малоэтажного жилья. Об этом говорится в сообщении АИЖК.



Участок ЖСК "Авиаль" площадью 47.8 га расположен в Раменском районе Московской области в сельском поселении Верейское (6 км от города Жуковский). В течение пяти лет кооператив намерен построить индивидуальные жилые дома площадью до 150 кв. м. с участками площадью до 1.5 тыс. кв. м каждый.



В свою очередь, ЖСК "НИИП" будет строить индивидуальные жилые дома на участке площадью 20.5 га, который находится в городском округе Жуковский на левом берегу Москвы-реки.



Кооперативы подтвердили готовность строить инженерные сети и подключаться к ним за счет паевых взносов. Членами ЖСК выступают работники Научно-исследовательского института приборостроения имени В.В. Тихомирова, Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского, Научно-исследовательского института авиационного оборудования и другие.



АО "АИЖК" создано в 1997 году по решению Правительства Российской Федерации. В 2015 году на базе АИЖК создан Единый институт развития в жилищной сфере, основная задача которого - комплексная поддержка жилищного сектора России и повышение доступности жилья для граждан. Основные направления деятельности АИЖК: развитие рынка ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг, развитие рынка арендного жилья, в том числе с использованием механизмов коллективных инвестиций, обеспечение застройщиков земельными ресурсами и комплексное развитие территорий.



Чистая прибыль АИЖК по МСФО за 2016 год увеличилась на 58.8% до 13.7 млрд руб. Чистые процентные доходы АИЖК упали на 2.1% до 18.984 млрд руб. с 19.391 млрд руб.





"AK&M" от 20.04.2017