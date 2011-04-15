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20/04/2017
13:25

Ингосстрах застраховал ответственность пассажирского порта Волгограда

СПАО "Ингосстрах" застраховало ответственность ООО "Пассажирский порт Волгоград". Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.

В соответствии с договором ответственность перевозчиков застрахована при использовании 10 судов, состоящих на балансе организации. Договор заключен сроком на 1 год.

Программа страхования позволяет компенсировать ущерб, нанесённый жизни, здоровью или имуществу пассажиров. Лимиты ответственности страховщика в соответствии с действующим законодательством устанавливаются на каждого пассажира и составляют: 2.025 млн руб. - на случай причинения вреда жизни пассажира, 2 млн руб. - на случай причинения вреда здоровью пассажира и 23 тыс. руб. - на случай причинения вреда имуществу.

Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 20.04.2017
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