ВТБ Капитал планирует приобрести 19.9% акций ГК "ТНС энерго" в рамках сделки беспоставочного форварда

Совет директоров ПАО ГК "ТНС энерго" принял решение провести 26 мая внеочередное собрание акционеров в форме заочного голосования. Как говорится в сообщении компании, реестр закроется 2 мая.



Акционерам предстоит рассмотреть крупную сделку, заключаемую с АО "ВТБ Капитал" (или его аффилированным лицом) и состоящую из серии взаимосвязанных сделок: генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках, сделки беспоставочного форварда на акции группы и договора залога на 45% акций ОАО "Кубанская энергосбытовая компания" в обеспечение исполнения обязательств "ТНС энерго" по генеральному соглашению.



В рамках сделки беспоставочного форварда ВТБ Капитал приобретает обыкновенные акции группы "ТНС энерго" номиналом 1 руб. каждая (не более 19.9% уставного капитала). Начальная стоимость одной акции - не более 2.206 тыс. руб.



По договору залога банку передаётся 8041248 обыкновенных акций Кубаньэнергосбыта (45% уставного капитала) на 4.503 млн руб.



Совет также определил цену выкупа обыкновенных акций общества по требованию акционеров в размере 1.503 тыс. руб.



ПАО ГК "ТНС энерго" (ИНН 7705541227) является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10-тью энергосбытовыми компаниями, обслуживающими потребителей в 11-ти регионах РФ: ПАО "ТНС энерго Воронеж", АО "ТНС энерго Карелия", ОАО "Кубаньэнергосбыт" (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО "ТНС энерго Марий Эл", ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород", АО "ТНС энерго Тула", ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону", ПАО "ТНС энерго Ярославль", ООО "ТНС энерго Великий Новгород" и ООО "ТНС энерго Пенза".



Энергосбытовые компании, входящие в структуру "ТНС энерго", обеспечивают электроэнергией около 21 млн потребителей в 11-ти регионах РФ (свыше 10% населения) и имеют статус Гарантирующих поставщиков. По итогам 2015 года группой было реализовано 63.2 млрд кВт ч электроэнергии.



Чистая прибыль ПАО ГК "ТНС энерго" за 2015 год по МСФО сократилась в 2.3 раза до 1.962 млрд руб. с 4.512 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 19.49% до 179.48 млрд руб. со 150.209 млрд руб., операционная прибыль снизилась на 39.77% до 5.433 млрд руб. с 9.021 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 43.17% до 2.866 млрд руб. с 5.044 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО ГК "ТНС энерго" за 2016 год по РСБУ выросла на 54.97% до 2.034 млрд руб. с 1.313 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 22.82% до 7.147 млрд руб. с 5.819 млрд руб., прибыль от продаж - на 40.11% до 2.273 млрд руб. с 1.623 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 69.68% до 2.357 млрд руб. с 1.389 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"