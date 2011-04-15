Автономная теплоэнергетическая компания продаст 48.8% акций "Тимашевскэлектросети" и 39.49% "Тихорецкэлектро"

Совет директоров АО "Автономная теплоэнергетическая компания" (АТЭК) 19 апреля принял решение о прекращении участия общества в ОАО "Тимашевскэлектросеть" путём продажи её 488 акций (48.8% уставного капитала) номиналом 10 тыс. руб. каждая. Об этом говорится в сообщении АТЭК.



Покупателем пакета акций выступит ООО "Энергия и К". Общая стоимость отчуждаемых бумаг составляет 14 млн руб.



Также было принято решение о прекращении участия АТЭК в ОАО "ПГЭС "Тихорецкэлектро" путём продажи компании "Энергия и К" 19781 обыкновенной акции общества (39.49% уставного капитала) номиналом 100 руб. каждая за 5 млн руб.



АО "Автономная теплоэнергетическая компания" (АО "АТЭК", ИНН 2312054894, ранее - ОАО "Краснодартеплоэнерго"), эксплуатирует теплосетевое хозяйство Краснодара.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АТЭК за 2016 год по РСБУ выросла на 21.16% до 154.375 млн руб. со 127.409 млн руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 7.93% до 6.379 млрд руб. с 5.91 млрд руб., прибыль от продаж - на 34.73% до 435.043 млн руб. с 322.89 млн руб., прибыль до налогообложения - на 13.83% до 206.353 млн руб. со 181.285 млн руб.







AK&M "Рынок слияний и поглощений"