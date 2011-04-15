Д.Медведев утвердил перечень промтоваров, при продаже которых необходима ККТ

Правительство РФ утвердило перечень непродовольственных товаров, при торговле которыми на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других территориях, отведённых для осуществления торговли, организации и индивидуальные предприниматели обязаны применять контрольно-кассовую технику. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



В список, в том числе вошли: ковры и ковровые изделия, одежда (кроме нательного белья и чулочно-носочных изделий), большинство изделий из кожи, древесина и изделия из дерева, химические вещества и продукты, лекарства, резиновые и пластмассовые, компьютерное, электронное и оптическое оборудование, музыкальные инструменты и спортивные товары.





"AK&M" от 20.04.2017