Пассажиропоток аэропорта "Внуково" в марте вырос на 38.3% до 1.136 млн

Пассажиропоток аэропорта "Внуково" в марте 2017 года составил 1.136 млн, что на 38.3% больше аналогичного показателя 2016 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.



Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) вырос на 28.9% до 844 тыс., на международных (МВЛ) - на 75.6% до 292 тыс.



Количество обслуженных рейсов увеличилось на 18.2% до 12.672 тыс., перевозки грузов и почты выросли на 71.7% до 5.664 тыс. т.



Всего за первый квартал 2017 года в аэропорту было обеспечено обслуживание 3.224 млн пассажиров, что почти на 1 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.



АО "Международный аэропорт "Внуково" (ИНН 7710404473) - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Карта полётов аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки.



Пассажиропоток аэропорта Внуково в 2016 году снизился на 11.7% до 13.947 млн с 15.8 млн в 2015 году.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток АО "Международный аэропорт "Внуково" за 2016 год по РСБУ увеличился в 2.05 раза до 219.503 млн руб. со 107.278 млн руб. годом ранее. Выручка снизилась на 16.22% до 745.104 млн руб. с 889.321 млн руб., убыток от продаж вырос в 13.61 раза до 255.992 млн руб. с 18.809 млн руб., убыток до налогообложения - в 2.66 раза до 264.515 млн руб. с 99.372 млн руб.





"AK&M" от 20.04.2017