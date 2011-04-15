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20/04/2017
15:18

НСПК ведёт переговоры о приёме карт "Мир" в Таиланде

Генеральный директор НСПК Владимир Комлев встретился в Таиланде с руководством одного из крупнейших банков королевства Kasikornbank, а также процессинговых организаций Таиланда ITMX и PCC. Об этом говорится в сообщении НСПК.

Встреча состоялась в рамках работы межправительственной Российско-Таиландской комиссии по двустороннему сотрудничеству.

Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества в сфере интеграции платёжных инфраструктур России и Королевства Таиланд в части организации обслуживания карт национальной платёжной системы "Мир" в инфраструктуре банков Таиланда.

В.Комлев подчеркнул, что одним из приоритетных направлений работы НСПК на 2017-2020 годы является международное развитие и прямой приём карт "Мир" в других странах, особенно тех, которые пользуются большой популярностью у российских туристов. В.Комлев отметил, что в 2016 году Таиланд посетило более миллиона граждан нашей страны. Обеспечение приёма карт "Мир" в Таиланде позволит упростить процесс оплаты для туристов.

Участники также договорились о необходимости проведения совместной работы по проработке организационно-правовых, технических, коммерческих и иных вопросов, связанных с организацией приёма карт "Мир" в Королевстве Таиланд.

Платёжная система "Мир" - российская национальная платёжная система. В декабре 2015 года выпущены первые карты "Мир". Планируется, что карта "Мир" получит максимальное распространение в России, также предусматривается выход карты за рубеж за счёт ко-бейджинговых программ с международными платёжными системами. Уже выпущены карты "Мир"-Maestro и "Мир"-JCB, подписаны соглашения о выпуске ко-бейджинговых карт "Мир"-AmEx и "Мир"-UnionPay. Оператором платёжной системы "Мир" является акционерное общество "Национальная система платёжных карт".



"AK&M" от 20.04.2017
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