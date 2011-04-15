Сбербанк запустил программу ипотеки для строящегося жилья

Сбербанк запустил специальную программу с застройщиками, которая позволяет получить ипотеку по ставкам 8.4% и 8.9% для покупки жилья в новостройках по всей стране. Дисконт от базовой ставки составляет 2-2.5 п.п., говорится в сообщении банка.



Ставка в размере 8.4% предлагается для покупки жилья более чем у 160 застройщиков, среди них ГК Выбор Воронеж, Самолет Девелопмент, ФСК Лидер, Урбан Групп, RDI, ГК "Древо", ГК "Брусника", ГК "Лидер Групп" и другие. Ставка 8.9% доступна для приобретения квартир более чем у 240 компаний, среди них перечисленные выше застройщики, а также СЭТЛ Групп, АСК, Форум Групп, ОПИН, ПСН и другие.



"После снижения и упрощения базовых ставок, которое мы провели 20 февраля 2017 года, Сбербанк вместе с нашими партнерами запустили специальную программу, которая позволяет оформить ипотечный кредит по еще более привлекательным ставкам, - отметил директор управления по работе с партнёрами и ипотечного кредитования Сбербанка Николай Васёв. - Это предложение стало возможным благодаря субсидированию базовой ставки со стороны застройщиков в размере 1.5 п.п. и дополнительного дисконта со стороны Сбербанка в размере 0.5 п.п. Также Сбербанк предоставляет еще одну скидку 0.5 п.п. за использование сервиса электронной регистрации сделки в Росреестре".



Предложение действует до 31 мая 2017 года.

Список застройщиков, у которых можно приобрести жилье в ипотеку по сниженной ставке, размещен на сайте Сбербанка в разделе Акции по новостройкам и на портале domclick.ru.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю в конце 2013 года приходилось 43.3% вкладов населения, 32.7% кредитов физическим лицам и 32.1% кредитов юридическим лицам.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и 1 млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка в 2016 году по МСФО выросла в 2.4 раза до 541.9 млрд руб. с 222.9 млрд руб. годом ранее. Прибыль на обыкновенную акцию составила 25 руб., увеличившись на 141.3% по сравнению с 2015 годом. Рентабельность капитала достигла 20.8%, по сравнению с 10.2% год назад. Чистый процентный доход Сбербанка вырос за 2016 год на 37.9% до 1362.8 млрд руб. с 988 млрд руб.



Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 2016 год без учёта событий после отчётной даты выросла в 2.2 раза до 517 млрд руб. с 236.3 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в I квартале 2017 года выросла на 54% до 155 млрд руб. В том числе за март прибыль составила 50.4 млрд руб. Активы в марте сократились на 1.2% до 21.3 трлн руб.



"AK&M" от 20.04.2017