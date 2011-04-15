ВТБ Капитал подписал соглашение о продаже доли в "Пулково"

ВТБ Капитал подписал соглашение с консорциумом в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Mubadala Development Company и ведущих ближневосточных и азиатских соинвесторов, а также Baring Vostok Private Equity Fund V и ряда связанных фондов (Baring Vostok) по продаже 25% акций в компании Thalita Trading Limited (Thalita). Thalita является холдинговой компанией консорциума "Воздушные Ворота Северной Столицы" (ВВСС), управляющей компании аэропорта Пулково (LED), говорится в сообщении ВТБ.



Сумма сделки в сообщении не раскрывается.

В результате транзакции доля ВТБ Капитал в Thalita снизится до 25.01%, Fraport и Qatar Investment Authority сохранят доли в 25% и 24.99% соответственно. Fraport останется оператором аэропорта.



В отношении сделки подано ходатайство в Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации.



"В 2010 году консорциум под управлением ВТБ Капитал совместно с Fraport начал реализацию проекта по развитию и реконструкции аэропорта Пулково. Модернизация аэропорта позволила превратить его в современный транспортный хаб, что было неоднократно отмечено профессиональным сообществом и пассажирами. Наша долгосрочная стратегия всегда подразумевала выход из этого актива по мере достижения аэропортом стабильных операционных и рыночных показателей", прокомментировал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.



Аэропорт Пулково является главным хабом Санкт-Петербурга и четвертым крупнейшим аэропортом в России. По итогам 2016 года пассажиропоток Пулково составил 13,3 млн пассажиров, увеличившись почти на 60% по сравнению с 2010 годом, когда консорциум "Воздушные Ворота Северной Столицы" (ВВСС) стал управляющей компанией аэропорта. В 2014 году была успешно завершена реконструкция Пулково, включая новый международный терминал, стоимостью 1.2 млрд евро. Это позволило модернизировать аэропорт и увеличить его пропускную способность до 17 млн пассажиров в год.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ Группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



Чистая прибыль ВТБ в 2016 году по МСФО выросла до 51.6 млрд руб. с 1.7 млрд руб. годом ранее. Чистые процентные доходы ВТБ в 2016 составили 415 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"