Госдума приняла в первом чтении законопроект, ускоряющий перерасчет пенсий пенсионерам, отказавшимся от работы

Госдума приняла в первом чтении проект федерального закона "О внесении изменения в статью 26 Федерального закона "О страховых пенсиях". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Законопроектом предлагается внести изменение в закон "О страховых пенсиях", в соответствии с которым пенсионерам, прекратившим работу, страховая пенсия будет выплачиваться с учётом всех произведённых индексаций и корректировок за период, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы или иной деятельности.



В настоящее время уточнение факта прекращения пенсионерами трудовой деятельности производится только на основании сведений, поступивших от страхователя в систему персонифицированного учета.



При этом решение о выплате страховой пенсии с учетом индексации выносится органами пенсионного обеспечения в месяце, следующем за месяцем получения указанных сведений (через два месяца после фактического прекращения пенсионером работы), а выплата страховой пенсии в проиндексированном размере начинается со следующего месяца после вынесения решения.



Таким образом, в течение объективно обоснованного срока, установленного законодательством для получения органами Пенсионного фонда необходимой информации, вынесения положительного решения и подготовки выплатных документов, неработающий пенсионер получает страховую пенсию без учёта индексации.



"AK&M" от 20.04.2017