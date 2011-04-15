Глава Газпрома и посол Кувейта в РФ обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Глава Газпрома Алексей Миллер и посол Кувейта Абдулазиз аль-Адвани обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере в рамках меморандума о взаимопонимании. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



В частности, стороны обсудили возможности поставок сжиженного природного газа в Кувейт.



В 2015 году Газпром и государственная Kuwait Petroleum Corporation подписали меморандум о взаимопонимании. Документ определяет основные направления потенциального партнерства двух компаний, в том числе в сфере сжиженного природного газа, сжиженных углеводородных газов и других нефтепродуктов, а также в области научно-технического сотрудничества и инвестиций.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.



Чистая прибыль ПАО "Газпром", относящаяся к акционерам компании, в первом полугодии 2016 года по МСФО упала на 10% до 607.16 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.064 трлн руб. Увеличение выручки от продаж в основном вызвано ростом продаж газа в Европу и другие страны.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Газпрома по РСБУ в 2016 году выросла на 2% до 411.4 млрд руб. с 403.5 млрд руб. годом ранее. Выручка компании в 2016 году сократилась на 9% до 3.934 трлн руб. с 4.334 трлн руб., в том числе выручка от продажи газа - также на 9% до 2.66 трлн руб. с 3.054 трлн руб.









"AK&M" от 20.04.2017