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20/04/2017
18:20

Губернатор Курской области А.Михайлов провёл заседание Межведомственного совета области

Губернатор Курской области Александр Михайлов провёл заседание Межведомственного совета области. Об этом говорится в сообщении Управления информационного обеспечения Комитета информации и печати Курской области.

Основное внимание было уделено реализации Федерального Закона "Об отходах производства и потребления". Актуальность темы не вызывает сомнения, в России объявлен Год экологии, Президентом Владимиром Путиным утверждена Стратегия экологической безопасности России до 2025 года, одна из задач которой - снизить негативное воздействие хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, рационально использовать природные ресурсы.

Зампредседателя комитета ЖКХ и ТЭК Николай Киселев доложил, что разработаны территориальная схема обращения с отходами и региональная программа в области обращения с твердыми коммунальными отходами, нацеленные на создание недостающей инфраструктуры и эффективное развитие отрасли. Оба документа прошли процедуру предварительных общественных обсуждений, получили согласование в Росприроднадзоре и размещены на официальном сайте администрации Курской области. Согласовать территориальную схему обращения с ТКО планируется до 1 мая 2017 года, ежегодно будет проводиться её актуализация.

Новая региональная система предусматривает поэтапный запуск. В течение 2017 года предстоит завершить разработку нормативов накопления твердых коммунальных отходов с учётом сезонности, утвердить региональную программу в области обращения с отходами, осуществить корректировку территориальных схем обращения с отходами, подготовить документацию об отборе региональных операторов и проект соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Не позднее 1 мая 2018 года предстоит заключить соглашение с региональным оператором, до 1 июля 2018 года - направить предложения об установлении единого тарифа на услугу регионального оператора в орган регулирования, не позднее 1 января 2019 года - начать оплату коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, т.е. полностью ввести новую региональную систему. Закон позволяет субъектам РФ переходить на новую систему досрочно.


"AK&M" от 20.04.2017
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