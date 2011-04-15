Green Investment Bank будет продан Macquarie за 2.3 млрд фунтов стерлингов

Правительство Великобритании заключило сделку о продаже местного банковского учреждения Green Investment Bank австралийскому банку Macquarie. Об этом говорится в сообщении Financial Times.



Иск другого претендента на покупку компании Sustainable Development Capital был отклонён Высоким Судом в прошлом месяце.



Сумма сделки составляет 2.3 млрд фунтов стерлингов. Сумма включает 1.7 млрд фунтов стерлингов, которые правительство получит в виде акционерного капитала и 600 млн фунтов стерлингов, которые Green Investment Bank обязался вложить в ряд проектов строительства, хотя средства ещё не переведены.



Это первая крупная приватизация с того момента, как пост премьер-министра в Великобритании заняла Тереза Мэй.



Ожидается, что Macquarie вложит в будущие проекты с участием купленного банка 3 млрд фунтов стерлингов с течение следующих трёх лет. Вместе с тем, продажа откладывалась с января под давлением оппозиционных правительству партий, представители которых утверждали, что Macquarie только "выкачает активы" из банка.



Ожидается, что продажа банка завершится в первой половине этого года.



"AK&M" от 20.04.2017