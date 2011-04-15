ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Образование"

Банк России 21 апреля 2017 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Образование". Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.



Проблемы у банка "Образование" возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов, обусловленного кредитованием компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности. При этом в ходе надзора за деятельностью банка выявлены недобросовестные действия его руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, подчеркивает ЦБ.



В целях сокрытия острого дефицита ликвидности банк "Образование" искусственно ограничивал клиентов в праве распоряжения их денежными средствами. Банк фактически утратил способность выполнять в полном объеме свои обязательства перед кредиторами, подчеркивается в сообщении.



Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничения и запрет на привлечение вкладов населения.



В связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных кредитной организации соответствующие материалы будут направлены Банком России в Следственный комитет РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 172.1 Уголовного кодекса РФ.



В банк "Образование" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.



Банк "Образование" - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".



АКИБ "Образование" создан в 1991 году по решению крупнейших высших учебных заведений Москвы, в 2000 году все высшие учебные заведения вышли из состава акционеров, их доли приобрели коммерческие организации. По величине активов кредитная организация на 1 апреля 2017 года занимала 118-е место в банковской системе Российской Федерации.



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