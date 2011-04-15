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21/04/2017
10:38

ЦБ РФ отозвал лицензию у Финарс Банка

Банк России 21 апреля 2017 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Финарс Банк". Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.

Финарс Банк являлся расчетным центром одной из платежных систем, однако не относился к кредитным организациям, признанным Банком России значимыми на рынке платежных услуг. При этом деятельность банка в основном была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлась "теневая" продажа наличных денежных средств, подчеркивает ЦБ.

Высокая вовлеченность кредитной организации в проведение сомнительных транзитных операций свидетельствовали об отсутствии намерений руководства и собственников банка осуществлять меры по нормализации его деятельности, говорится в сообщении.

В банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

По величине активов Финарс Банк на 1 апреля 2017 года занимал 495-е место в банковской системе Российской Федерации. Кредитная организация не является участником системы страхования вкладов.


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