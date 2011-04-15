Выплаты страхового возмещения вкладчикам банка "Образование" начнутся не позднее 5 мая. Об этом говорится в сообщении АСВ.



До указанной даты АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте АСВ в интернете официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приёма заявлений о выплате возмещения по вкладам.



Для приёма заявлений граждан и выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. Такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 27 апреля 2017 года.



Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1.4 млн руб. в совокупности.



ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Образование" сегодня, 21 апреля.



АКИБ "Образование" создан в 1991 году по решению крупнейших высших учебных заведений Москвы, в 2000 году все высшие учебные заведения вышли из состава акционеров, их доли приобрели коммерческие организации. По величине активов кредитная организация на 1 апреля 2017 года занимала 118-е место в банковской системе Российской Федерации.







"AK&M" от 21.04.2017