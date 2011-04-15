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21/04/2017
11:50

Газпром с начала года увеличил экспортные поставки газа в Австрию на 69.9%

Предправления ПАО "Газпром" Алексей Миллер провёл рабочую встречу с предправления OMV AG Райнером Зеле. Участники встречи рассмотрели актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, говорится в сообщении Газпрома.

Отмечено, что австрийские потребители продолжают наращивать импорт газа из России. В частности, с 1 по 19 апреля 2017 года объём экспорта Газпрома в Австрийскую Республику превысил показатель за аналогичный период 2016 года на 69.9%.

Говоря о росте спроса на российский газ в Европе в условиях сокращающейся внутренней добычи, главы компаний ещё раз подчеркнули важность "Северного потока — 2" для обеспечения надёжных поставок газа европейским потребителям.

Стороны также обсудили дальнейшие шаги в рамках базового соглашения об обмене активами.

Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.

Чистая прибыль ПАО "Газпром", относящаяся к акционерам компании, в первом полугодии 2016 года по МСФО упала на 10% до 607.16 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.064 трлн руб. Увеличение выручки от продаж в основном вызвано ростом продаж газа в Европу и другие страны.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Газпрома по РСБУ в 2016 году выросла на 2% до 411.4 млрд руб. с 403.5 млрд руб. годом ранее. Выручка компании в 2016 году сократилась на 9% до 3.934 трлн руб. с 4.334 трлн руб., в том числе выручка от продажи газа - также на 9% до 2.66 трлн руб. с 3.054 трлн руб.


"AK&M" от 21.04.2017
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