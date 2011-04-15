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21/04/2017
11:47

XV Всероссийская конференция "Ипотечное кредитование в России" начала свою работу

Сегодня начала свою работу XV Всероссийская конференция "Ипотечное кредитование в России". В мероприятии принимают участие более 100 человек. Это представители ипотечных агентств, строительных и девелоперских компаний, банков и страховых компаний из Санкт-Петербурга, Тюмени, Екатеринбурга, Владимира, Москвы и других городов.

Ключевой темой станет обсуждение цифровых технологий в ипотечном кредитовании. В Первой секции планируется рассмотреть применение системы блокчейн в создании единого программного обеспечения между основными игроками рынка ипотеки: государственными структурами, застройщиками, финансовыми организациями, риелторами и покупателями жилья.

В рамках мероприятия планируется проанализировать программы поддержки населения по приобретению жилья, которые будут действовать до 2020 года, и дальнейшую роль Единого института развития в жилищной сфере при трансформации системы ипотечного кредитования и увеличении предложения качественного и комфортного жилья в стране. Будут рассмотрены механизмы удешевления кредитов, которые предполагается запустить в 2017 году, а также влияние "инфляционного таргетирования" на ставки по кредитам.

Подробнее: http://www.akm.ru/ipoteka2017/

"AK&M" от 21.04.2017
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