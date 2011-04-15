Д.Медведев утвердил решение о передаче госкорпорации "Ростех" акций девяти авиационных ремонтных заводов в качестве имущественного взноса Российской Федерации

Правительство РФ утвердило решение о передаче госкорпорации "Ростех" акций девяти авиационных ремонтных заводов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Утверждено решение о передаче госкорпорации акций АО "ААРЗ", АО "218 АРЗ", АО "570 АРЗ", АО "712 АРЗ", АО "150 АРЗ", АО "356 АРЗ", АО "419 АРЗ", АО "810 АРЗ", АО "12 АРЗ" в качестве имущественного взноса Российской Федерации.



Эти заводы ранее являлись дочерними обществами АО "Авиаремонт", акции которых подлежали передаче в уставные капиталы АО "Объединённая двигателестроительная корпорация" и АО "Вертолёты России". Эти акционерные общества - головные организации холдинговых компаний (интегрированных структур) госкорпорации в отраслях двигателестроения и вертолётостроения соответственно. После передачи акций в собственность госкорпорации они будут внесены в уставные капиталы этих акционерных обществ в порядке оплаты размещаемых ими дополнительных акций в связи с увеличением уставных капиталов.



Данные ремонтные заводы задействованы Объединённой двигателестроительной корпорацией и "Вертолётами России" в производственных и ремонтных программах, в том числе в качестве исполнителей работ по государственному оборонному заказу.



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.





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