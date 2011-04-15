Госдума приняла закон о переходе бюджетников и пенсионеров на карту "Мир"

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении проект федерального закона "О внесении изменений в статью 161 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральный закон "О национальной платёжной системе" (в части совершенствования требований к организации и функционированию платежных систем). Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Закон предусматривает постепенный переход на карту "Мир" бюджетников и пенсионеров. В соответствии с законом, банки до 1 июля 2017 года должны будут обеспечить прием национальных платежных инструментов - карт "Мир", во всех предназначенных для расчетов с использованием платежных карт устройствах, включая банкоматы и кассовые терминалы. С 1 июля при обращении бюджетников за открытием нового счета банки будут обязаны выдавать карту "Мир". Что касается установки терминалов, закон определил срок - до 1 октября 2017 года.



Определены сроки перехода бюджетников на платёжные карты "Мир" - до 1 июля 2018 года. Пенсионеры смогут получить карты "Мир" взамен имеющихся карт по истечении срока их действия, но не позже 1 июля 2020 года. При этом, пенсионерам не нужно будет специально приходить для получения новой карты, когда закончится срок действия текущей карты, её просто заменят на карту "Мир" без взимания платы.



Обязанность обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием карты "Мир" предлагается не распространять на субъекты предпринимательской деятельности, выручка у которых не превышает 40 млн руб. в год. В местах, где отсутствует доступ к сотовой связи или коллективный доступ в интернет, продавец освобождается от обязанности обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием карты "Мир". Продавцы с годовой выручкой менее 5 млн руб. также освобождаются от данной обязанности.



Переходить на карту "Мир" не надо будет гражданам, имеющим постоянное место жительства за пределами РФ, сотрудникам дипломатических представительств, консульских учреждений и постоянных представительств России при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях.



Требования об обязательном переходе на карты "Мир" также не будут распространяться на получение гражданами налоговых вычетов по НДФЛ, выплат на банковские счета, не предусматривающие по ним операций с использованием платежных карт, выплат в наличной форме (в том числе через почтовые отделения), единовременных выплат или выплат, осуществляемых реже одного раза в год.



"AK&M" от 21.04.2017