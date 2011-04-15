Госдума приняла закон о регулировании работы аудиовизуальных онлайн-сервисов

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части регулирования деятельности аудиовизуальных сервисов в сети "Интернет"). Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Закон регламентирует правовой статус аудиовизуальных сервисов, монетизирующих свои услуги за счет просмотра рекламы, либо предоставляющих видеоконтент по подписке (за плату).



Вводится обязанность владельца новостного агрегатора установить одну из предлагаемых Роскомнадзором программ для ЭВМ и предназначенных для определения количества пользователей информационным ресурсом в интернете. Аналогичная обязанность вводится для владельца аудиовизуального сервиса.



Закрепляются обязанности владельца аудиовизуального сервиса (не допускать использования сервиса в целях совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм).



Предусматривается создание и ведение Роскомнадзором реестра аудиовизуальных сервисов.



Владельцем аудиовизуального сервиса может выступать российское юрлицо или гражданин России, не имеющий гражданства другого государства. В иных случаях, прописанных в законе, решение принимается правительственной комиссией. Данные ограничения не распространяются на хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.



Закон зафиксировал, что аудиовизуальным сервисом не являются: информационные ресурсы, зарегистрированные в соответствии с законом о СМИ в качестве сетевых изданий; поисковые системы; информационные ресурсы, на которых аудиовизуальные произведения размещаются преимущественно пользователями интернета.



В КоАП устанавливается административная ответственность за нарушение наложенных на интернет-сервисы ограничений.



"AK&M" от 21.04.2017