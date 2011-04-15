Компания Hijos de Rivera приобрела долю в Carlow Brewing Company

Испанская пивоваренная компания Hijos de Rivera приобрела 32% ирландской Carlow Brewing Company, производителя пива O’Hara. Об этом сообщает издание Profibeer.



Основатели компании Carlow сохранят за собой контрольный пакет акций и управление компанией. Инвестиции испанцев помогут компании выплачивать дивиденды миноритарным акционерам. Кроме того, ирландцы смогут пользоваться хорошо развитой дистрибьюторской сетью Hijos de Rivera, тем самым выходя на новые экспортные рынки.



Hijos de Rivera – это независимая семейная пивоваренная компания, которая работает с 1906 года. Ее штаб-квартира расположена в Галисии. Компания контролирует 6% испанского пивного рынка. Наиболее известны ее пиво Estrella Galicia и сидр Maeloc. Отношения между ирландцами и испанцами были установлены два года назад, когда Hijos de Rivera стали официальным дистрибьютором пива в Испании.





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