Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

21/04/2017
14:33

Компания Hijos de Rivera приобрела долю в Carlow Brewing Company

Испанская пивоваренная компания Hijos de Rivera приобрела 32% ирландской Carlow Brewing Company, производителя пива O’Hara. Об этом сообщает издание Profibeer.

Основатели компании Carlow сохранят за собой контрольный пакет акций и управление компанией. Инвестиции испанцев помогут компании выплачивать дивиденды миноритарным акционерам. Кроме того, ирландцы смогут пользоваться хорошо развитой дистрибьюторской сетью Hijos de Rivera, тем самым выходя на новые экспортные рынки.

Hijos de Rivera – это независимая семейная пивоваренная компания, которая работает с 1906 года. Ее штаб-квартира расположена в Галисии. Компания контролирует 6% испанского пивного рынка. Наиболее известны ее пиво Estrella Galicia и сидр Maeloc. Отношения между ирландцами и испанцами были установлены два года назад, когда Hijos de Rivera стали официальным дистрибьютором пива в Испании.


AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100