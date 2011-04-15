Рязанская энергосбытовая компания планирует выплатить дивиденды за 2016 год на 30.413 млн руб.

Совет директоров ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) принял решение созвать на 2 июня годовое собрание акционеров. Как говорится в сообщении компании, реестр закроется 28 апреля.



Акционерам предстоит утвердить годовую отчётность, обсудить распределение прибыли и выплату дивидендов за 2016 год, избрать новые составы совета директоров и ревизионной комиссии, а также обсудить выплату вознаграждений и компенсаций членам совета, утвердить аудитора на 2017 год.



Совет предварительно утвердил годовую отчётность и рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов за 2016 год 30.413 млн руб. (100% чистой прибыли по РСБУ) из расчёта 0.146965124 руб. на акцию.



Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на 13 июня 2017 года.



Кроме того, совет предложил собранию утвердить аудитором общества АО "БДО Юникон", утвердил отчёт гендиректора об управлении рисками за 2016 год, внёс изменения в организационную структуру компании и принял к сведению отчёт об исполнении плана заимствований за I квартал 2017 года.



ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК, ИНН 6229049014) - основное энергоснабжающее предприятие Рязанской области. Создано в результате реорганизации ОАО "Рязаньэнерго" в форме выделения. Основное направление деятельности - покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) и реализация (продажа) электрической энергии потребителям. В настоящее время в составе РЭСК функционируют 28 участков сбыта.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЭСК за 2016 год по РСБУ увеличилась в 3.01 раза до 30.413 млн руб. с 10.105 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 6.23% до 8.883 млрд руб. с 8.362 млрд руб., прибыль от продаж - в 4.06 раза до 95.822 млн руб. с 23.612 млн руб., прибыль до налогообложения - в 2.95 раза до 56.608 млн руб. с 19.172 млн руб.









"AK&M" от 21.04.2017