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21/04/2017
16:18

РАО ЭС Востока выкупит 2.73% облигаций АКБ "Пересвет" выпуска С01 на 3.409 млрд руб.

Совет директоров ПАО "РАО Энергетические системы Востока" 19 апреля одобрил участие общества в уставном капитале АО АКБ "Пересвет" путём приобретения 2.73% облигаций банка выпуска С01 объёмом 125.02 млрд руб. Об этом говорится в сообщении энергокомпании.

Всего планируется выкупить не более 10360962 облигаций на 3.409 млрд руб. Облигации погашаются путём их конвертации в обыкновенные акции банка номиналом 329 руб. каждая.

Выпуск включает 380 млн субординированных облигаций номиналом 329 руб. Общий объём выпуска - 125 млрд руб. ЦБ РФ 13 февраля 2017 года присвоил выпуску государственный регистрационный номер 40402110B. Срок погашения облигаций - 15 лет с даты начала размещения. Цена размещения облигаций равна из номинальной стоимости. Купонная ставка - 0.51% годовых.

Целью выпуска является конвертация долга банка "Пересвет" в капитал в рамках его санации. В облигации должно быть переведено 90% требований акционеров и 85% задолженности остальных кредиторов банка.

Совет также принял решение избрать председателем совета директоров общества Андрея Казаченкова и объявил выговор гендиректору С.Толстогузову за ненадлежащую организацию, управление и контроль за реализацией проекта строительства ГТУ-ТЭЦ "Восточная" (Владивосток).

ПАО "РАО Энергетические системы Востока" (ИНН 2801133630) создано 1 июля 2008 года в результате реорганизации РАО "ЕЭС России". ПАО "РусГидро" владеет 84.39% акций компании. РАО ЭС Востока принадлежат пакеты акций дальневосточных энергокомпаний - АО "ДВЭУК", ПАО "ДЭК", ПАО АК "Якутскэнерго", ПАО "Магаданэнерго", ПАО "Камчатскэнерго" и ОАО "Сахалинэнерго". Помимо этого, ПАО "РАО ЭС Востока" владеет пакетами акций ПАО "Передвижная энергетика" и ряда непрофильных компаний ОАО РАО "ЕЭС России", переданных холдингу по разделительному балансу.

Чистый убыток группы "РАО ЭС Востока" за 2016 год по МСФО снизился на 17.74% до 6.184 млрд руб. с 7.518 млрд руб. годом ранее. Выручка (с учётом госсубсидий) выросла на 8.9% до 192.729 млрд руб. со 176.981 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - в 2.24 раза до 3.649 млрд руб. с 1.626 млрд руб., убыток до налогообложения уменьшился на 7.85% до 6.406 млрд руб. с 6.952 млрд руб.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РАО ЭС Востока по РСБУ в 2016 году составила 1.515 млрд руб. против убытка в 2.242 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 21.63% до 1.539 млрд руб. с 1.963 млрд руб., убыток от продаж - на 12.06% до 715.503 млн руб. с 813.606 млн руб., прибыль до налогообложения составила 1.369 млрд руб. против убытка в 2.009 млрд руб. годом ранее.

"AK&M" от 21.04.2017
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