Атомэнергопром приобрёл 99.96% уставного капитала компании "ВетроОГК"

АО "Атомэнергопром" 20 апреля приобрело 99.960016% уставного капитала АО "Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания" (ВетроОГК). Об этом говорится в сообщении Атомэнергопрома.



Напомним, решение о приобретении указанного пакета акций стоимостью 250 млн руб. было принято советом директоров Атомэнергопрома 21 февраля 2017 года.



АО "ВетроОГК" (ИИИ 5036118291) - дочернее предприятие АО "Атомэнергомаш" (входит в ГК "Росатом"). Было создано в 2011 году по инициативе Росатома для развития и продвижения возобновляемых источников энергии. В 2016 году компания победила в конкурсе отбора проектов в ветроэнергетике с общим объёмом мощности 610 МВт.



АО "Атомный энергопромышленный комплекс" (ИНН 7706664260) консолидирует гражданские активы атомной отрасли РФ и обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, объединяя ведущие предприятия и организации отрасли. В настоящее время в периметр консолидации эмитента входят все крупнейшие предприятия ядерного энергетического комплекса: АО "Техснабэкспорт", АО "ТВЭЛ", АО "Концерн Росэнергоатом", предприятия разделительного сублиматного комплекса, а также инжиниринга и сервиса, развития новых технологий и другие.



Чистая прибыль АО "Атомэнергопром" по МСФО в 2016 году снизилась на 34.55% до 92.86 млрд руб. со 141.871 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 6.32% до 699.707 млрд руб. с 658.133 млрд руб., прибыль от операционной деятельности сократилась на 12.63% до 139.177 млрд руб. со 159.296 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 36.68% до 117.855 млрд руб. со 186.131 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АО "Атомэнергопром" за 2016 год по РСБУ выросла на 16.62% до 72.61 млрд руб. с 62.26 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 42.83% до 541.653 млн руб. с 947.373 млн руб., убыток от продаж увеличился на 26.05% до 1.96 млрд руб. с 1.555 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 12.47% до 74.243 млрд руб. с 66.013 млрд руб.



Чистый убыток АО "Атомэнергопром" по РСБУ в I квартале 2017 года составил 2.89 млрд руб. против прибыли в 1.553 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась в 26.18 раза до 173.946 млн руб. с 6.643 млн руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"