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21/04/2017
15:28

Дистанционная ипотека станет реальностью уже в 2017-2018 годах

Дистанционная ипотека в России станет реальностью уже в 2017-2018 годах. Такое мнение высказала зампредправления Абсолют Банка Татьяна Ушакова на XV Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России".

По её словам, физические лица уже в следующем году смогут приобретать недвижимость "в один-два клика".

"Дистанционная сделка по ипотеке - это будущее. Практически все банки перейдут туда. А те, кто этого не сделает, не сможет участвовать в ипотечном бизнесе", - сказала Т.Ушакова.

Напомним, что крупнейший российский банк Сбербанк запустил новый сервис "ДомКлик". При его использовании клиент может посетить банк только один раз - при подписании ипотечного договора.

В 2016 году Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) запустило пилотный проект по дистанционной выдаче ипотечных кредитов напрямую через застройщиков, без участия банков. Первыми агентами АИЖК по новой схеме стали ГК "ПИК", ГК "Мортон", ГК "Интеко", ГК "КОРТРОС", ГК "ОПИН", "МР Групп" и корпорация "Баркли". Технология предусматривает выдачу займов с баланса АИЖК по поручению заёмщика на счёт застройщика.


"AK&M" от 21.04.2017
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