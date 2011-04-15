Число водителей со скидкой по ОСАГО растёт, ей пользуется 79% автовладельцев, РСА

Коэффициент бонус-малус (КБМ) меньше 1, то есть скидку за безаварийность по ОСАГО имеет 79% российских автомобилистов. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, говорится в сообщении пресс-службы ВСС, РСА и НССО.



По его словам, за I квартал 2017 года этот показатель вырос на 1 п.п. Так, по данным на конец 2016 года скидку имели 49 млн человек (78%), тогда как по состоянию на конец I квартала 2017 года водителей со скидками насчитывалось уже 49.5 млн человек (79%). Таким образом, за квартал число водителей со скидкой увеличилось на 0.5 млн человек.



И.Юргенс добавил, что скидку более 20% (то есть КБМ составляет менее 0.8) по итогам I квартала 2017 года имеют 32% автомобилистов (20 млн человек). Максимальную скидку в размере 50% (КБМ 0.5) получили 13.48% водителей (8.42 млн человек).



Президент союза напомнил, что РСА с 1 декабря 2015 года упростил порядок корректировки КБМ. Если автовладелец не согласен со значением КБМ, определённым при расчёте стоимости ОСАГО, то он может обратиться в свою страховую компанию по действующему договору или в ту компанию, с которой планирует заключить новый договор, с соответствующим заявлением. Если по итогам проверки будет выявлено, что КБМ действительно применен неверно, компания исправит значение данного коэффициента.



С начала действия упрощенного порядка этой процедурой воспользовались уже почти 1.4 млн автовладельцев – столько заявлений поступило в РСА от страховщиков.





"AK&M" от 21.04.2017