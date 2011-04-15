"Газпром нефть" планирует выплатить рекордные дивиденды за 2016 год в размере 50.64 млрд руб. или 10.68 руб. на акцию

Совет директоров "Газпром нефти" рассмотрел вопросы подготовки к годовому собранию акционеров. Об этом говорится в сообщении компании.



Совет директоров рекомендовал годовому собранию акционеров выплатить по итогам 2016 года дивиденды в размере 50.64 млрд руб. или 10.68 руб. на одну обыкновенную акцию – рекордные за всю историю "Газпром нефти". Это соответствует 25.3% от величины чистой прибыли группы "Газпром нефть" по стандартам МСФО, которая по итогам 2016 года составила 200.2 млрд руб.



Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, предлагается определить 26 июня 2017 года.



Кроме того, совет директоров внёс кандидатуру АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" на утверждение годовым собранием акционеров аудитором компании на 2017 год.



По решению совета директоров, годовое собрание акционеров "Газпром нефти" пройдет в Санкт-Петербурге 9 июня 2017 года. Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров "Газпром нефти", будет составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг на конец операционного дня 15 мая 2017 года.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром"



Чистая прибыль "Газпром нефти" в 2016 году по МСФО выросла на 82.5% до 200 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 2.4% и составила 1.696 трлн руб. Скорректированная EBITDA выросла до 456 млрд руб. в 2016 году, на 12.7% к 2015 году. Объём добычи углеводородов увеличился на 8.2% до 86.2 млн т н.э. по итогам 2016 года, рост – 8.2%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за 9 месяцев 2016 года выросла более чем в два раза до 107.996 млрд руб. Выручка снизилась на 6% до 906.018 млрд руб. с 967.66 млрд руб. годом ранее.











"AK&M" от 21.04.2017