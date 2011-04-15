Банк России устанавливает требования к мерам воздействия СРО к МФО, нарушающим профильное законодательство и нормативные акты

Банк России устанавливает требования к мерам воздействия СРО к микрофинансовой организации (МФО), нарушающим профильное законодательство и нормативные акты. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



В проекте указания, разработанном Банком России, определяется перечень условий, при которых саморегулируемая организация (СРО) на рынке микрофинансирования выносит своим членам предупреждения, требования об устранении нарушений, налагает штрафы. В документе устанавливаются предельные минимальные и максимальные размеры таких штрафов, а также изложены условия, при которых меры воздействия не применяются.



Согласно документу, если выявленное нарушение устранено или носит неустранимый характер, СРО может вынести микрофинансовой организации предупреждение. В свою очередь штрафы могут быть наложены в случае неоднократного нарушения профильного законодательства и нормативных актов Банка России или неисполнения требования об устранении выявленного нарушения. Решение о наложении штрафа должно содержать как сумму штрафа и сроки его перечисления, так и мотивированное обоснование размера взыскания. В зависимости от финансового положения лица, допустившего нарушение, СРО может установить штраф от 10 тыс. до 100 тыс. руб. При этом саморегулируемая организация не имеет права наложить штраф, если законодательством предусмотрена административная ответственность за данный вид нарушения.



В том случае, если Банк России уже направил в МФО предписание об устранении выявленных нарушений, СРО не применяет к данной организации свои меры воздействия, говорится в проекте указания.



Согласно документу, срок исполнения требования об устранении выявленных нарушений устанавливается в зависимости от характера допущенного нарушения и указанных в требовании мероприятиях, его устраняющих. При этом, отмечается в проекте указания, не может быть установлен запрет или ограничение на осуществление организацией микрофинансовой деятельности.



Согласно концепции пропорционального регулирования, СРО микрофинансового рынка обязаны применять меры воздействия за несоблюдение профильного законодательства микрокредитными компаниями. В свою очередь Банк России осуществляет надзор за исполнением СРО их контрольных функций.



"AK&M" от 21.04.2017