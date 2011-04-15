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21/04/2017
17:29

Потребность в цифровых инновациях на рынке ипотеки огромна, А.Борисова

Потребность в цифровых инновациях на рынке ипотеки огромна. Об этом заявила директор Департамента ипотечного кредитования группы компаний KASKAD Family Анна Борисова на XV Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России", состоявшейся в Москве.

В частности, по её мнению, крайне важно создание единого информационного пространства, которое объединяло бы все этапы оформления ипотечного кредита.

Также в рамках конференции участники, среди которых были представители крупнейших банков, консалтинговых и IT-компаний, обсудили перспективы, риски и задачи рынка ипотечного кредитования в целом, специфику цифровых решений, которых требует сегодня отрасль, вопросы привлечения и сервисного обслуживания заёмщиков.

Организатором конференции по традиции выступило информационное агентство АК&М.


"AK&M" от 21.04.2017
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