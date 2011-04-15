Дефицит консолидированных бюджетов регионов на 1 марта составил 790 млрд руб.

Дефицит консолидированных бюджетов регионов на 1 марта 2017 года составил 790 млрд руб. Об этом заявила глава счётной палаты Татьяна Голикова на расширенной Коллегии Минфина России, говорится в сообщении контрольного ведомства.



"Несмотря на те меры, которые принимает Правительство и Минфин, несмотря на наличие соглашений, в соответствии с которыми регионы не должны наращивать бюджетные расходы, когда мы начинаем сводить консолидированные бюджеты, мы видим ровно то же самое, что было во все предыдущие периоды: дефицит остается высоким. Это крайне неэффективное планирование со стороны региональных бюджетов", - подчеркнула Т.Голикова.



Относительно низкий дефицит консолидированных бюджетов, отмеченный по итогам 2016 году (12.5 млрд руб.), глава контрольного ведомства объяснила неисполнением регионами принятых бюджетов.



"Расходная часть бюджетов у них в прошлом году против той росписи, которую они утвердили, не выполнена почти на 6%. И этой ценой был достигнут тот самый низкий дефицит", - пояснила Т.Голикова.



Глава контрольного ведомства также напомнила, что в настоящее время действуют три основных инструмента программно-целевого планирования: госпрограммы (40 госпрограмм), федерально-целевые программы (38) и приоритетные проекты, реализация которых началась в 2017 году (11 проектов). При этом все эти инструменты сформированы на разных методологических основах и пока не один из них нельзя назвать действенным инструментом бюджетного планирования.



Относительно госпрограмм Т.Голикова отметила, что в бюджетном законодательстве есть норма, согласно которой Правительство может исключить мероприятия или программу за неэффективность.



"Но ничего не происходит. По тому же докладу Минэкономразвития три программы, традиционно, являются абсолютными аутсайдерами: "Развитие авиационной промышленности", "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" и "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", - сообщила Т.Голикова. - И самое главное, госпрограммы не охватывают бюджеты субъектов Российской Федерации в качестве источников финансирования расходов. Они не порождают расходные полномочия госпрограммы. А федеральные целевые программы охватывают субъекты Российской Федерации и порождают расходные полномочия. То есть более широкий институт с точки зрения охвата проблемы является более узким по отношению к тому, что существует".



Отдельное внимание Т.Голикова уделила проблемам реализации нового механизма - приоритетных проектов. "У нас в бюджете пока не так много денег на приоритетные проекты: 183 млрд руб. по росписи. Из них почти 102 млрд руб. - в пользу субъектов Российской Федерации. При этом регионы пока рассматривают приоритетные проекты не как новый механизм управления бюджетными ресурсами, а как некую аналогию бывших национальных проектов", - констатировала глава Счетной палаты.



Среди основных проблем приоритетных проектов, которые наметились уже на начальном этапе их реализации, Т.Голикова отметила сложную организационную структуру управления проектной деятельностью, отсутствие координации полномочий, закрепленных за органами и должностными лицами, отсутствие ответственности участников проектной деятельности за соблюдением установленных полномочий; несогласованность с регионами их участия в реализации мероприятий приоритетных проектов.



"Если мы реально хотим внедрять проектное планирование, если мы хотим добиваться тех экономических показателей, которые генерируют экономический рост за счет бюджета, тогда мы должны принципиально по-другому на это посмотреть", - отметила Т.Голикова.



В частности, она сказала, что необходимо улучшение налогового администрирования, которое сейчас происходит в налоговой службе, и за счет этого, возможно, изменения конфигурации налоговой системы по соответствующим видам налогов.



"AK&M" от 21.04.2017