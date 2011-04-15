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21/04/2017
18:29

Россия в феврале сократила добычу на 1.093 млн баррелей до 9.671 млн баррелей

Россия в феврале 2017 года сократила добычу на 1.093 млн баррелей до 9.671 млн баррелей с 10.764 млн баррелей в предыдущем месяце. Об этом говорится в сообщении Росстата.

Саудовская Аравия в феврале сократила добычу нефти до 68 тыс. баррелей до 9.799 млн баррелей. Таким образом, страна стала крупнейшим производителем нефти, обойдя Российскую Федерацию.

В целом страны ОПЕК в феврале сократили добычу нефти до 31.958 млн баррелей с 32.097 млн баррелей.

Удельный вес экспорта нефти в общем объёме российского экспорта в феврале 2017 года составил 29.5%, в экспорте топливно-энергетических товаров - 44.5% (в феврале 2016 года, соответственно, 23.3% и 38.5%).

В феврале средняя фактическая экспортная цена на нефть составила $377 за тонну (101.9% к к январю 2017 года). Цена мирового рынка на нефть "Юралс" составляла $390.5 за тонну (100.6% к январю 2017 года).






"AK&M" от 21.04.2017
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