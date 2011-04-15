Дайджест газеты "Коммерсант" от 24 апреля 2017 года



КЕРЧЕНСКИЙ МОСТ ВСТРАИВАЮТ В ЭЛЕКТРОСХЕМУ

ЧИНОВНИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ ИЩУТ СПОСОБЫ ЕГО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ



Как стало известно "Ъ", сегодня на совещании в Минтрансе будет поднят вопрос энергообеспечения Керченского моста. По графику проекта постоянную схему на базе "Кубаньэнерго" нужно запустить до конца 2018 года, однако, по данным "Ъ", недавние изменения в ней привели к сдвижению сроков. Но временная схема энергоснабжения через "Таманьнефтегаз" проработает только до конца 2019 года. Чиновники называют ситуацию стандартным рабочим процессом и обещают снять разногласия, иначе к моменту запуска автомобильного движения в 2018 году мост может не иметь постоянного энергоснабжения, а в начале 2020 года вообще остаться без света.





ТАКСИСТЫ РАССЧИТАЮТСЯ ПО КАРТЕ

НАВИГАЦИЯ "ЯНДЕКСА" СТАНЕТ ПЛАТНОЙ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ



"Яндекс" планирует начать брать деньги с таксопарков, курьерских служб и другого бизнеса, использующего навигационные сервисы "Яндекс.Навигатор" и "Яндекс.Карты" в коммерческих целях. Тестирование нового формата стартует в этом году. "Яндекс" рискует, предупреждают эксперты: пользователи могут перейти на альтернативные бесплатные продукты.





ВОЛОНТЕРАМ ДОБАВЛЯЮТ ЛЬГОТ И КООРДИНАЦИИ

В ПРАВИТЕЛЬСТВО ВНЕСЕН ПЛАН ПО РАЗВИТИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА



К июлю 2017 года будет создана межведомственная комиссия по развитию волонтерства, которая займется координацией добровольцев в различных отраслях, а к весне 2018 года заработает интернет-портал с информацией о волонтерских организациях. Такие предложения содержатся в плане мероприятий по развитию волонтерства в РФ, подготовленном по поручению президента Владимира Путина. Предусмотрены и законодательные изменения - например, освобождение организаторов волонтерской деятельности от налоговых выплат.





В ПРЕЗИДЕНТЕ ЦЕНЯТ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

РОССИЯНЕ ПРИЗНАЮТ ВОЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА



Как выяснил "Левада-центр", 42% граждан относятся позитивно к Владимиру Путину, 44% - нейтрально или не могут сказать о нем ничего плохого. Представление граждан о главных достижениях президента Путина существенно изменились за десять лет: место экономических успехов заняло повышение боеспособности армии и "укрепление международных позиций".





КАК СДАТЬ ВОДИТЕЛЯМ

ГИБДД РАЗЪЯСНИЛА ПОРЯДОК ЭКЗАМЕНА НА ПРАВА



ГИБДД России выпустила разъяснения для регионов и автошкол, каким образом нужно принимать экзамены у будущих водителей и выдавать права. Соответствующий регламент начал действовать еще в прошлом году, но он вызвал много вопросов у образовательных организаций и экзаменаторов, что потребовало дополнительных уточнений. Разъяснения сами по себе не имеют юридической силы, считают эксперты, но ГИБДД до 10 мая ведет сбор региональных пожеланий, чтобы учесть их при подготовке проекта изменений регламента.





АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДОВЕЛ ДО СОЧИ

НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА ПРОИЗОШЛО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ





Российские языковые лагеря для учащихся стали альтернативой зарубежным поездкам для большинства родителей. Как стало известно "Ъ", за три года стоимость зарубежных программ выросла на 30-50%, и теперь россияне предпочитают отправить ребенка в языковой лагерь в Сочи за 95 тыс. руб., а не в Лондон за 215 тыс. руб. Эксперты отмечают, что с укреплением рубля интерес россиян к зарубежным образовательным поездкам может вернуться.





В НАПАДЕНИИ НА УФСБ СЛЕДОВ ТЕРАКТА НЕ НАЙДЕНО

ПРИОРИТЕТНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕРСИЯ УБИЙСТВА ИЗ НЕНАВИСТИ



На протяжении минувших выходных в Хабаровске сотрудники правоохранительных органов и спецслужб занимались розыском сообщников неонациста Антона Конева, застрелившего в приемной регионального управления ФСБ двух человек, в том числе одного чекиста, и тяжело ранившего еще одного. Кроме того, силовики искали оружие, похищенное из местного стрелкового клуба "Хаммер" перед нападением на их офис. По данным источников "Ъ", речь может идти о двух десятках "стволов", что создает возможность новых нападений, призывы к которым, кстати, появились на страничках соратников Конева в соцсетях.





АСВ ПОДГОТОВИЛИ ЛИПОВЫХ ВКЛАДЧИКОВ

ФИГУРАНТАМ ДЕЛА О ХИЩЕНИИ СРЕДСТВ "ТАУРУСА" ВМЕНЯЮТ В ВИНУ ПОПЫТКУ НЕЗАКОННО ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИИ





"Ъ" стали известны подробности громкого уголовного дела о многомиллионных хищениях в банке "Таурус". По данным Следственного комитета РФ, злоумышленники не только растратили почти 1,7 млрд руб. под видом выдачи фиктивных кредитов, но и рассчитывали после банкротства банка получить от АСВ еще порядка полумиллиарда рублей в качестве возмещения липовых вкладов физических лиц.





"ВОЗВРАЩЕНИЕ К ОБРАЗУ МЫШЛЕНИЯ ПО ПРИНЦИПУ "КТО КОГО" НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НИЧЬИМ ИНТЕРЕСАМ"



ГЕНСЕК ОБСЕ ЛАМБЕРТО ЗАНЬЕР О КЛЮЧЕВЫХ УГРОЗАХ В ЕВРОПЕ



В Москву сегодня прибывает генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ламберто Заньер. В статье, написанной специально для "Ъ", он поясняет, в каких областях возможно сотрудничество, несмотря на конфронтацию между ключевыми членами организации.





ГОСУДАРСТВАМ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ЖИТЬ В ДОЛГ

MCKINSEY ОБНАРУЖИЛА У МИРОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ НА $4 ТРЛН В ГОД





Правительства 42 стран мира, включая Россию, недоиспользуют потенциал эффективности госрасходов примерно на $3,5 трлн в год, еще от $0,5 трлн до $1,1 трлн госрасходов имеют нулевой или отрицательный эффект, полагают аналитики McKinsey в работе, в которой предпринята попытка проанализировать проблему на глобальном уровне. Цифры потенциальной экономии, полагают авторы, сопоставимы с консолидированным дефицитом бюджета стран, составляющих четыре пятых мирового ВВП.





B-БРЕНДЫ ПОТЕСНИЛИСЬ

SAMSUNG И APPLE УВЕЛИЧИЛИ ДОЛЮ РЫНКА СМАРТФОНОВ



Производители смартфонов второго эшелона, еще год назад занимавшие почти 70% российского рынка, стали сдавать позиции. Samsung и Apple по итогам марта увеличили совокупную долю в количестве проданных смартфонов на 5,6 процентного пункта к уровню 2016 года, до 37,6%. Рост B-брендов заставил крупнейших производителей активизировать маркетинговые возможности, отмечают участники рынка.





"РУССКИЙ СТАНДАРТ" РАССЧИТЫВАЕТ НА КОМПАНИИ

ЭКВАЙРИНГ ДЛЯ КЛИЕНТОВ ОН ДОПОЛНИТ КАССОВЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ



"Русский стандарт" намерен диверсифицировать бизнес, выйдя в корпоративный сегмент. По сравнению с другими сугубо розничными игроками, предпринимавшими аналогичные попытки, у "Русского стандарта" есть преимущество - он входит в тройку крупнейших эквайеров страны и намерен предложить своим клиентам еще и расчетно-кассовое обслуживание (РКО). Участники рынка считают, что банк несколько запоздал с этим предложением.





ЦЕННЫМ БУМАГАМ УПРОЩАЮТ ВЫПУСК

ЦБ ПОДДЕРЖАЛ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЮ ЭМИССИИ



Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства в целом одобрил новый законопроект Минфина, призванный упростить процедуру эмиссии ценных бумаг. Однако, по мнению экспертов, проект предполагает слишком высокую степень свободы для регистрирующих органов - отсутствует регулирование предмета и содержания договоров, а также единый перечень запрашиваемых документов, предоставлено право самостоятельно определять причины для отказа в регистрации. ЦБ не согласен с такими выводами, однако обещает их учесть при совместной с Минфином доработке документа.





VESPER ЗАШЕЛ НА ТВЕРСКУЮ

ДЕВЕЛОПЕР ПОСТРОИТ ОТЕЛЬ У ТРИУМФАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ



Vesper выкупила последний свободный участок на Тверской улице у станции метро "Маяковская" у структур холдинга "Синдика" экс-главы Кабардино-Балкарии Арсена Канокова. Новый инвестор собирается здесь построить люксовую гостиницу и премиальные апартаменты, вложив в проект 6 млрд руб.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 24.04.2017