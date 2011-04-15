Дайджест газеты "Ведомости" от 24 апреля 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 24 апреля 2017 года.





ПОПУЛИЗМА ЕЩЕ НЕТ, А ОТВЕТ У КРЕМЛЯ ЕСТЬ



Популизм набирает силу и скоро будет играть важную роль и в России, считают кремлевские эксперты. Единственный способ борьбы с ним - возглавить популистскую волну.



Новый кремлевский фонд "Экспертный институт социальных исследований" (ЭИСИ) подготовил свой первый доклад, посвященный характеристикам современного популизма и методам снижения влиятельности популистских движений и их лидеров. Исследование, представленное 19 апреля на заседании попечительского совета и совета директоров ЭИСИ, готовилось в январе-феврале 2017 г. по итогам выборов президента США и анализа президентской кампании во Франции. "Наблюдения и рекомендации по российской ситуации", как говорится в предисловии, в докладе не представлены: в России популизм "только начал свое движение" и разовьется в полную силу через 6-7 лет, то есть в следующем электоральном цикле. Но российские эксперты уже понимают ошибки, совершенные западными традиционными политиками, и знают "наиболее верный" ответ на популизм - "оседлать волну и стать первым среди популистов".



Среди основных характеристик популизма в докладе названы, в частности, успешное привлечение аполитичных граждан, использование темы качества жизни как программы, внеидологичность, критика и делегитимизацию политического класса, формирование надежд на изменение к лучшему и предложение простых решений социально-экономических проблем.





ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ СТАЛИ БЛИЖЕ К ИЗБИРАТЕЛЯМ



Почему все больше депутатов Госдумы живет на одну зарплату.

Госдума VII созыва, начавшая работать в октябре 2016 г., стала более однородной не только политически - по итогам выборов "Единая Россия" получила конституционное большинство, - но и экономически. Как свидетельствуют опубликованные на прошлой неделе декларации народных избранников, рекордное количество депутатов нижней палаты парламента - 242 человека, т. е. 54% от общего количества, - задекларировали доход в пределах 5 млн руб., т. е. сумму, сопоставимую с годовой зарплатой парламентария. При этом средние доходы также отчитавшихся на прошлой неделе членов Совета Федерации, членов федерального правительства и руководителей администрации президента растут.





КРИМИНАЛЬНЫЕ БАНКРОТЫ



С начала зачистки банковского сектора банкиры изрядно усовершенствовали способы избежать уголовной ответственности. Центробанк так лихо ужесточил ответственность за крах банка, что теперь банкирам проще уничтожить доказательства, чем вернуть деньги.



За три года, прошедшие с начала зачистки банковского сектора (2013-2016 гг.), Центробанк отозвал лицензии у 304 кредитных организаций, а за начало 2017 г. - еще 20. Практически все банкротства банков - криминальные, признаются сотрудники ЦБ и Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Ущерб от уголовно наказуемых действий руководителей и собственников банков превысил 550 млрд руб., подсчитало АСВ.



Понимая всю пикантность положения, банки заранее готовятся к отзыву лицензии и заметают следы, уничтожая документы и базы данных. АСВ в 80% случаев сталкивается с утратой или уничтожением кредитных досье в том или ином объеме, говорит его представитель. Нередко банки незадолго до отзыва лицензий лишаются части документов и электронных данных в результате стечения странных обстоятельств и несчастных случаев.





BARING VOSTOK ЗАШЕЛ В "ИЗБЕНКУ"



Фонды Baring Vostok стали акционерами сети продовольственных магазинов "Вкусвилл" и "Избенка". Сейчас их доля - 6,76%, но она может вырасти почти до 19%.



Кипрская Moestino Investments владеет 6,76% долей "Вкусвилла", управляющего одноименной сетью магазинов, следует из данных ЕГРЮЛ. Moestino Investments принадлежит структурам Baring Vostok.



Гендиректор Infoline Михаил Бурмистров оценивает сеть в 7-8 млрд руб., а долю Baring - в 500-600 млн руб. Но у Moestino Investments в залоге еще 12,2% "Вкусвилла", указано в выписке из ЕГРЮЛ. Видимо, инвестор предоставил заем, который в будущем может быть конвертирован в 12,2% по достижении компанией определенных показателей роста. Если сделка состоится, доля Baring достигнет почти 19%.



Покупка Baring доли в сети говорит о том, что в будущем компания может провести IPO, считает Бурмистров.



Выручка "Вкусвилла" активно растет: в 2015 г. она подскочила более чем в 4 раза до 5,6 млрд руб., гласят данные СПАРК.





РЫНОК ПАДАЛ, ЛИДЕРЫ РОСЛИ



В 2016 г. крупнейшие автодилеры продали на 150 машин больше, чем в 2015 г., но их выручка выросла на 15%.



Журнал "Автобизнесревю" подготовил список автоторговых холдингов за 2016 г. В него вошло 200 дилерских групп, каждая из которых продала за год не менее 2000 автомобилей.



100 крупнейших дилерских холдингов в 2016 г. продали примерно столько же машин, сколько и в 2015 г.: 902 591 шт. против 902 447. Динамика получилась лучше рынка, указывает главный редактор "Автобизнесревю" Евгений Еськов: если в 2015 г. доля крупнейших 100 автодилеров составляла 56,35%, то в 2016 г. - уже 63,32%. В целом же рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2016 г., по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), составил 1,43 млн шт., или на 11% меньше, чем в 2015 г.





"КАТЮША" И ЕЕ СПУТНИКИ



В спутниковой связи может появиться новый инвестор. Компания "М 13", разработчица системы мониторинга СМИ "Катюша", хочет купить "Энергия телеком".



Создатель отечественной системы медиамониторинга "Катюша" - компания "М 13" договорилась за 315 млн руб. купить 48% компании "Энергия телеком" у "Телеком-проекта-5" (всего у него, по данным СПАРК, 49,9%).



Стратегия "М 13" предполагает, что она будет предоставлять полный спектр инфокоммуникационных услуг органам власти на всей территории России и за ее пределами, поэтому компания намерена выполнить программу создания национальной спутниковой системы связи и широкополосного доступа нового поколения. РКК "Энергия" не намерена в дальнейшем развивать направление создания автоматических космических аппаратов, поэтому "М 13" предлагает ей также рассмотреть вопрос о продаже своего пакета в "Энергия телекоме" (50% плюс 1) за 315 млн руб.





UC RUSAL ГОТОВА СТРОИТЬ



UC Rusal впервые за почти десять лет заявила о планах построить новое алюминиевое предприятие - вторую очередь Хакасского алюминиевого завода за 130 млрд руб.



Алюминиевый холдинг Олега Дерипаски UC Rusal впервые с кризиса 2008 - 2009 гг., когда компании пришлось рефинансировать $16 млрд долга, заявляет о планах строительства завода с нуля. "Мы хотели бы рассмотреть возможность строительства Хакасского алюминиевого завода-2 (ХАЗ 2) на 544 000 т алюминия, и на базе этого производства развивать Хакасскую технологическую долину, развивать экструзионное производство и производство фольги. Нам требуется серьезная работа с "Ругидро", ФСК и РЖД, чтобы обеспечить возможность строительства ХАЗ 2", - зяавил в пятницу на Красноярском экономическом форуме гендиректор UC Rusal Владислав Соловьев.Затраты на новое строительство Соловьев оценил в 130 млрд руб. ($2,3 млрд по текущему курсу). Около 70% суммы UC Rusal рассчитывает привлечь в ВЭБе, остальное будут собственные средства компании.





АНТИСЕМИТЫ ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАЛИСЬ В НАЦИОНАЛИСТОВ



Антисемитизм идет на убыль, радикалы переключаются с евреев на мигрантов, выяснили израильские эксперты.



Число насильственных преступлений на почве антисемитизма в мире снизилось на 12% - с 410 случаев в 2015 г. до 361 в 2016 г. Об этом говорится в докладе "Антисемитизм в мире", представленном в воскресенье в университете Тель-Авива. Во Франции таких случаев стало меньше на 61%, в Великобритании - больше на 11%. По словам профессора Дины Порат, причина снижения числа насильственных преступлений в отношении евреев заключается в усилении мер безопасности и улучшении координации работы спецслужб. Однако, по словам Порат, возросло число оскорбительных высказываний в интернете, который стал основной площадкой для антисемитизма, а также случаев осквернения кладбищ. Согласно исследованию Всемирного еврейского конгресса, каждые 83 секунды в 2016 г. в интернете по всему миру публиковалось одно сообщение антисемитского характера.



"Евреи теперь не основной предмет нападок, возрастают национализм и расизм в целом", - поясняет председатель совета Центра Кантора при Тель-Авивском университете Арье Цукерман. Так, в Германии число нападений на места проживания мусульман выросло втрое.





"ЕС НЕ ОТВЕТСТВЕНЕН ЗА ВСЕ БЕДЫ ФРАНЦИИ"



Французский город Безье - пример того, как Марин Ле Пен может победить на президентских выборах. Его мэр Робер Менар, недовольный большим количеством мусульман и пользующийся поддержкой "Национального фронта", сочетает крайне правые с умеренно правыми идеями. Менар уверен, что Ле Пен может повторить его модель на национальном уровне.



Мэр Безье Робер Менар считает свою политику образцом для Марин Ле Пен: в 2014 г. он выиграл выборы, соединив в своей программе ультраправые и умеренные идеи



Безье - символ "периферийной Франции". Этот термин ввел в обиход французский географ и политолог Кристоф Гийи в прошлом веке. Он имел в виду индустриальные центры, пригороды и сельские районы, в которых из-за ощущения, что правительство их забросило, наблюдается социальное напряжение.



В Безье, как и во всей стране, страх перед исчезновением французского образа жизни перерос в усиление антиисламских настроений и рост поддержки политической партии, эксплуатирующей эту тему: крайне правого "Национального фронта".





ШЕПОТЫ И КРИКИ



Обвинения власти в коррупции и ответы на обвинения - естественная часть предвыборной кампании.



Фильм, в котором премьер-министр Дмитрий Медведев обвиняется в коррупции, сделан и распространяется Алексеем Навальным и его сторонниками. Навальный надеется победить на президентских выборах 2018 г. Его фильм - в точности то, для чего предназначены избирательные кампании.



Выборы для того и существуют, чтобы те, кому хочется возглавить страну, имели возможность рассказать гражданам, что не так с теми, кто возглавляет страну сейчас. Именно таким образом демократия сдерживает коррупцию - тот факт, что на следующих выборах новые претенденты будут рассказывать про коррупцию нынешнего лидера, заставляет того, кто сейчас у власти, следить за собой и теми, кого он назначил. Вовсе не случайно, что наименее коррумпированные страны - как правило те, в которых высока конкуренция в политике и у граждан есть возможность выслушивать критику и принимать решение, стоит менять политическое руководство страны или не стоит.





УГРОЗЫ ГОДА



Китай и США начинают разочаровывать экономистов. Особенно быстро настроение инвесторов может ухудшиться из-за китайских проблем.



Начало года стало удачным для мировых инвесторов благодаря двум факторам - Дональду Трампу и Китаю. Но связанные с ними надежды ослабевают, и ситуация на рынках начинает выглядеть уже не так оптимистично.



От нового президента США ждали быстрого проведения налоговой реформы, смягчения регулирования и инфраструктурных инвестиций, но возникает все больше административных задержек. А энтузиазм от быстрого роста ВВП Китая в I квартале сменяется опасениями, что его экономика уже достигла пика. Это уже привело к снижению цен на ключевые виды сырья, от которых сильно зависят некоторые развивающиеся страны.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 24.04.2017