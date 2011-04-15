Повтор! Госдума приняла закон, предусматривающий реформу банковской системы

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", предусматривающий создание новой модели функционирования банковской системы. Об этом сообщает Комитет Госдумы по финансовому рынку.



В соответствии с законом, для банков будут предусмотрены разные правила работы и определяющие их лицензии: базовая - при размере капитала от 300 млн до 1 млрд руб., а свыше этой суммы - универсальная лицензия.



Для банков с базовой лицензией вводится упрощенное регулирование и предусматривается исполнение меньшего количества нормативов, чем для банков с универсальной лицензией, но при этом устанавливается ограничение на их деятельность.



Банки с базовой лицензией не смогут открывать корреспондентские счета в заграничных банках, осуществлять высокорискованные операции.



Банки с универсальной лицензией будут должны соблюдать все требования ЦБ, в том числе связанные с реализацией норматива Базель-3.





"AK&M" от 21.04.2017