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24/04/2017
09:15

Повтор! Госдума приняла закон, предусматривающий реформу банковской системы

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", предусматривающий создание новой модели функционирования банковской системы. Об этом сообщает Комитет Госдумы по финансовому рынку.

В соответствии с законом, для банков будут предусмотрены разные правила работы и определяющие их лицензии: базовая - при размере капитала от 300 млн до 1 млрд руб., а свыше этой суммы - универсальная лицензия.

Для банков с базовой лицензией вводится упрощенное регулирование и предусматривается исполнение меньшего количества нормативов, чем для банков с универсальной лицензией, но при этом устанавливается ограничение на их деятельность.

Банки с базовой лицензией не смогут открывать корреспондентские счета в заграничных банках, осуществлять высокорискованные операции.

Банки с универсальной лицензией будут должны соблюдать все требования ЦБ, в том числе связанные с реализацией норматива Базель-3.


"AK&M" от 21.04.2017
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