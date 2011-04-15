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24/04/2017
11:02

Apricus Biosciencesз объявила цену публичного предложения акций

Биофармацевтическая компания Apricus Biosciences, Inc. 21 апреля объявила цену гарантированного публичного размещения в объёме 5.03 млн комбинированных единиц, каждая из которых состоит из одной обыкновенной акции Apricus и одного ордера на покупку 0.75 обыкновенной акции. Цена размещения составит $1.4 за единицу. Об этом говорится в сообщении Apricus.

Валовой доход Apricus от размещения, по оценкам, составит приблизительно $7.0 млн до вычета дисконта за гарантированное размещение, комиссий и других сопутствующих расходов, и не считая дохода, который Apricus может получить при реализации ордеров, выпущенных в рамках размещения. Период публичного предложения завершится в районе 26 апреля 2017 года, в зависимости от выполнения определённых условий.

Управляющим андеррайтером выступает Rodman & Renshaw, подразделение H.C. Wainwright & Co.

Ордеры можно будет реализовать только после объявления Apricus о получении согласия акционеров на изменение устава в части увеличения количества объявленных обыкновенных акций до 30 млн. штук и вступления такого изменения в силу. Ордеры остаются действительными в течение пяти лет с момента возможности их реализации, стоимость акций в рамках реализации ордера составит $1.55 за штуку.

Apricus намеревается использовать доход от размещения для финансирования мероприятий, связанных с планируемой повторной подачей заявления на одобрение препарата "Витарос" в Управление по контролю за продуктами и лекарствами, а также на общекорпоративные цели и для пополнения оборотного капитала.

Apricus Biosciences, Inc. - биофармацевтическая компания, представляющая на рынке инновационные лекарства для урологии и ревматологии.


"AK&M" от 24.04.2017
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