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24/04/2017
10:58

ММК планирует выплатить дивиденды в размере 1.242 руб. на акцию

Совет директоров ОАО "ММК" рекомендовал собранию акционеров принять решение выплатить дивиденды по результатам работы за 2016 год в размере 1.242 руб. (с учетом налога) на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении ММК.

Совет директоров предложил установить 6 июня датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Размер дивидендов по итогам 2016 года составляет 60% от свободного денежного потока (FCF), что учитывает не только прибыль от операционной деятельности, но и прибыль от реализации пакета акций Fortescue Metals Group.

Совет директоров рекомендовал годовому собранию акционеров ММК кандидатуру аудитора - АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" - и утвердил размер оплаты его услуг.

ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ИНН 7414003633) входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий чёрной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой чёрных металлов. ММК производит широкий ассортимент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с наибольшей добавленной стоимостью.

Чистая прибыль группы "Магнитогорский металлургический комбинат" в первом полугодии 2016 года по МСФО составила $486 млн, что на 4% больше уровня аналогичного периода 2015 года - $468 млн. Выручка ММК уменьшилась на 18% до $2.602 млрд с $3.156 млрд. EBITDA за отчётный период снизилась на 12% до $847 млн, операционная прибыль - на 10% до 624 млн.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ММК за первое полугодие 2016 года по РСБУ снизилась на 10.49% до 25.659 млрд руб. с 28.666 млрд руб. годом ранее. Выручка уменьшилась на 1.83% до 157.75 млрд руб. со 160.684 млрд руб., прибыль от продаж - на 15.64% до 33.851 млрд руб. с 40.129 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 10.02% до 32.334 млрд руб. с 35.933 млрд руб.

"AK&M" от 24.04.2017
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