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24/04/2017
11:39

АСВ начал выплату страхового возмещения вкладчикам КБ "РЭБ"

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 24 апреля 2017 года начало выплату страхового возмещения вкладчикам КБ "РЭБ" (Москва). Об этом говорится в сообщении АСВ.

Приём заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 24 апреля 2017 года по 24 апреля 2018 года через Сбербанк, ВТБ 24, ПАО Банк "ФК Открытие" и ПАО "РГС Банк", действующие от имени АСВ и за его счёт в качестве банков-агентов.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ (раздел "Страхование вкладов/Страховые случаи").

Согласно полученному реестру обязательств КБ "РЭБ" за выплатой страхового возмещения на сумму около 34.3 млрд руб. могут обратиться порядка 44 тыс. вкладчиков, в том числе около 670 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 103.5 млн руб.

Страховое возмещение будет выплачиваться в 17 субъектах Российской Федерации, в том числе в Москве и Московской области за выплатой страхового возмещения на сумму около 13.6 млрд руб. могут обратиться порядка 15.9 тыс. вкладчиков.

"AK&M" от 24.04.2017
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