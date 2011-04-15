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24/04/2017
12:55

РУСАЛ в I квартале снизил производство алюминия на 2.1% до 910 тыс. т

РУСАЛ в I квартале снизил производство алюминия на 2.1% до 910 тыс. т по сравнению с IV кварталом 2016 года. На заводы компании, расположенные в Сибири, пришлось 94% от общего объёма выпуска алюминия, говорится в сообщении РУСАЛа.

Общая производственная динамика объясняется меньшим количеством календарных дней в отчётном периоде (90 дней в I квартале 2017 года против 92 дней в IV квартале 2016 года). Коэффициент загрузки мощностей составил в среднем 95%.

Объём реализации алюминия в I квартале 2017 года составил 985 тыс. т, увеличившись на 6.8% по сравнению с IV кварталом 2016 года. Продукция с добавленной стоимостью составила 436 тыс. т в общем объёме реализации, что на 7.8% больше по сравнению с IV кварталом 2016 года.

Средняя цена реализации алюминия в I квартале 2017 года выросла на 8.3% по сравнению с предыдущим кварталом – до $1.949 за тонну.

Объём производства глинозема в I квартале 2017 года составил 1.889 млн т, снизившись на 2.6% по сравнению с IV кварталом 2016 года. Производство на российских заводах обеспечило 37% общего объёма выпуска.

Объём добычи бокситов в I квартале 2017 года составил 2.869 млн т, увеличившись на 1% по сравнению с IV кварталом 2016 года. Объём добычи нефелиновой руды за отчётный квартал увеличился на 7.9% до 1.056 млн т.



"AK&M" от 24.04.2017
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