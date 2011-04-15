ВТБ24 выплатит вкладчикам Росэнергобанка 16.8 млрд руб.

ВТБ24, действующий от имени Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в качестве банка-агента, 24 апреля 2017 года начал принимать заявления и выплачивать страховое возмещение вкладчикам Росэнергобанка. Об этом говорится в сообщении ВТБ24.



Банк осуществляет выплату возмещения по вкладам (счетам), в том числе открытым для осуществления предпринимательской деятельности.



ВТБ24 выплачивает страховое возмещение в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Архангельск, Уфа, Самара, Воронеж, Саратов, Новороссийск, Краснодар, Казань, Ярославль, Пермь, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Сочи, пгт. Красная Поляна.



Ожидается, что в ВТБ24 могут обратиться около 21.6 тыс. вкладчиков Росэнергобанка, общий объем выплат составит 16.8 млрд руб.



ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Росэнергобанка 10 апреля 2017 года. Учитывая, что лицензия у РЭБ отозвана в связи с установлением фактов существенной недостоверности отчётных данных, соответствующие материалы будут направлены Банком России в Следственный комитет РФ.



В банк назначена временная администрация сроком действия до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.



По величине активов РЭБ на 1 марта 2017 года занимал 92-е место в банковской системе Российской Федерации.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ Группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



Чистая прибыль ВТБ в 2016 году по МСФО выросла до 51.6 млрд руб. с 1.7 млрд руб. годом ранее. Чистые процентные доходы ВТБ в 2016 составили 415 млрд руб.



"AK&M" от 24.04.2017