Численность официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 12 по 19 апреля, снизилась на 0.2% до 889.795 тыс.

Численность официально зарегистрированных безработных в РФ с 12 по 19 апреля уменьшилась на 0.2% до 889.795 тыс. Об этом говорится в сообщении Минтруда.



За неделю снижение показателя произошло в 47 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в Алтайском крае, Астраханской, Новгородской, Тамбовской, Липецкой областях, Ненецком автономном округе.



В 34 регионах отмечен рост количества безработных. Наибольшее увеличение произошло в республиках Тыва и Бурятия, а также в Севастополе.



По состоянию на 19 апреля суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 163.195 тыс.





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