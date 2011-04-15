Самаранефтегаз приступил к геологоразведке на новых лицензионных участках

АО "Самаранефтегаз", дочернее общество НК "Роснефть", приступило к проведению сейсморазведочных работ методом 3D на шести участках недр, приобретённых в 2016 году. По их результатам будут определены точки бурения поисковых и разведочных скважин, говорится в сообщении Самаранефтегаза.



Извлекаемые запасы нефти на этих участках по категории АВ1С1+В2С2 составляют 8.1 млн т, извлекаемые ресурсы - 27 млн т.



Участки были приобретены с целью расширения ресурсной базы, восполнения промышленных запасов углеводородов для обеспечения стабильной добычи в среднесрочной и долгосрочной перспективе.



Реализация программы поисково-разведочного бурения планомерно обеспечивает предприятию прирост запасов более 10 млн т нефти ежегодно. Проходка в поисково-разведочном бурении в прошлом году составила 16 тыс. м. горных пород.



АО "Самаранефтегаз", дочернее общество НК "Роснефть", осуществляет свою производственную деятельность на 166 лицензионных участках, которые расположены в Самарской и Оренбургской областях. За последние три года предприятие приобрело 14 новых лицензионных участков.



Накопленная добыча нефти с начала деятельности предприятия составила более 1.2 млрд т.





"AK&M" от 24.04.2017