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24/04/2017
12:47

Самаранефтегаз приступил к геологоразведке на новых лицензионных участках

АО "Самаранефтегаз", дочернее общество НК "Роснефть", приступило к проведению сейсморазведочных работ методом 3D на шести участках недр, приобретённых в 2016 году. По их результатам будут определены точки бурения поисковых и разведочных скважин, говорится в сообщении Самаранефтегаза.

Извлекаемые запасы нефти на этих участках по категории АВ1С1+В2С2 составляют 8.1 млн т, извлекаемые ресурсы - 27 млн т.

Участки были приобретены с целью расширения ресурсной базы, восполнения промышленных запасов углеводородов для обеспечения стабильной добычи в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Реализация программы поисково-разведочного бурения планомерно обеспечивает предприятию прирост запасов более 10 млн т нефти ежегодно. Проходка в поисково-разведочном бурении в прошлом году составила 16 тыс. м. горных пород.

АО "Самаранефтегаз", дочернее общество НК "Роснефть", осуществляет свою производственную деятельность на 166 лицензионных участках, которые расположены в Самарской и Оренбургской областях. За последние три года предприятие приобрело 14 новых лицензионных участков.

Накопленная добыча нефти с начала деятельности предприятия составила более 1.2 млрд т.


"AK&M" от 24.04.2017
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