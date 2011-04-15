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24/04/2017
14:07

Банк ВТБ развивает сотрудничество с великолукским "Заводом электротехнического оборудования"

Банк ВТБ установил ЗАО "Завод электротехнического оборудования" ("ЗЭТО")

кредитный лимит в размере 200 млн руб. сроком на полтора года. В рамках установленного лимита предприятие может привлекать кредиты на пополнение оборотных средств, а также пользоваться различными видами банковских гарантий. Об этом говорится в сообщении банка.

Управляющий филиалом банка ВТБ в г. Пскове Наталия Чиркова отметила: "ЗАО "ЗЭТО" сотрудничает с нашим банком с 2011 года, пользуясь различными кредитно-гарантийными услугами и выполняя свои обязательства вовремя и в полном объёме. Мы рады расширению нашего партнёрства с одним из ведущих предприятий региона по производству высоковольтного оборудования, обладающим более чем полувековым опытом работы. Уверены, это послужит дальнейшему динамичному развитию компании, внедрению ею новых технологических решений и расширению рынка сбыта".

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ Группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.

Чистая прибыль ВТБ в 2016 году по МСФО выросла до 51.6 млрд руб. с 1.7 млрд руб. годом ранее. Чистые процентные доходы ВТБ в 2016 составили 415 млрд руб.



"AK&M" от 24.04.2017
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